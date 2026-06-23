Dominicana muere en accidente de moto acuática en Nueva York; acusan a compatriota por homicidio

La joven dominicana Zielissa Vargas, quien murió tras un choque de jetski en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una dominicana de 26 años murió tras un accidente entre dos motos acuáticas en el río Harlem, en Nueva York, mientras que el conductor, acusado de provocar la colisión, un hombre de 27 años, también es de origen dominicano.

La víctima fue identificada como Zielissa Vargas, residente en el Bronx y madre de un niño de un año.

De acuerdo con el Daily News, la joven viajaba como pasajera en una moto acuática la noche del sábado junto a un hombre de 26 años cuando, alrededor de las 10:00 de la noche, otro vehículo de ese tipo conducido por Yeisson Reyes Rodríguez, de 27 años, impactó contra ellos en las inmediaciones del puente RFK.

El choque lanzó al agua a las cuatro personas involucradas. Vargas quedó inconsciente y fue rescatada por agentes de la Patrulla Portuaria, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que fuera trasladada al Hospital Harlem, donde posteriormente falleció.

Circunstancias del accidente

Antes del accidente, el grupo había pasado el día en Randall's Island, donde se celebraba el festival de música Fish Fry.

De acuerdo con documentos judiciales, los amigos habían llegado al lugar en motos acuáticas alrededor de las 11:00 de la mañana y consumieron bebidas alcohólicas durante la jornada. Regresaban a Fort Lee, Nueva Jersey, cuando ocurrió la colisión.

El Daily News señaló que una prueba de alcoholemia practicada menos de dos horas después del accidente reveló que Reyes Rodríguez tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.141 %, superior al límite legal de 0.08 %.

Según la fiscalía, el acusado dijo a los investigadores que había ingerido tres bebidas alcohólicas y que no pudo ver la otra moto acuática debido a la oscuridad.

Reyes Rodríguez fue arrestado el domingo y enfrenta cargos de homicidio involuntario y homicidio vehicular. Durante su comparecencia ante el Tribunal Penal de Manhattan se declaró no culpable y quedó en libertad tras pagar una fianza de 25,000 dólares.

Según The News, el acusado reside en Passaic, Nueva Jersey, y emigró desde la República Dominicana. Aunque no posee antecedentes penales en Nueva York, fiscales indicaron que ha tenido contactos previos con las autoridades en Nueva Jersey.

Reacciones de la familia

Familiares de la víctima describieron a Zielissa Vargas como una joven alegre y dedicada a su familia. Su hermano, Uziel Vargas, dijo al Daily News que "era una mujer hermosa y carismática que irradiaba luz dondequiera que iba".

La joven nació en República Dominicana y trabajaba como asistente de autobús para el Departamento de Educación de Nueva York, además de cuidar niños en una guardería, según relató su hermano al periódico neoyorquino.

"Era una madre joven llena de vida. Disfrutaba estar con sus amigos y familiares. Falleció demasiado pronto", expresó.

Joshua Núñez, cuñado de la víctima, lamentó al Daily News que la familia aún no ha podido conversar con las personas que acompañaban a Vargas al momento del accidente.

El funeral de la joven será realizado por la Funeraria Internacional de Nueva York, ubicada en el Alto Manhattan, según una publicación compartida por una de sus hermanas en redes sociales.