Solicitar la ciudadanía estadounidense podría costar hasta US$1,330, bajo nueva propuesta de Trump

Una persona se juramenta como un ciudadano estadounidense. ( FUENTE EXTERNA )

Los inmigrantes legales que deseen convertirse en ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar un aumento significativo en los costos del proceso de naturalización bajo una propuesta presentada por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con CBS News, el plan elevaría la tarifa para solicitar la ciudadanía estadounidense de 760 dólares a 1,330 dólares para quienes presenten la solicitud en papel. En el caso de los trámites realizados en línea, el costo aumentaría de 710 dólares a 1,280 dólares.

Aumento en tarifas

La propuesta también contempla eliminar las exenciones de pago y los descuentos actualmente disponibles para solicitantes de bajos ingresos. Bajo las normas vigentes, algunos inmigrantes pueden obtener una reducción en las tarifas si los ingresos de su hogar se encuentran dentro de ciertos límites federales. De aprobarse la medida, esos beneficios desaparecerían.

Además, el costo para solicitar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reconsidere una negación de ciudadanía aumentaría en 645 dólares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa USCIS, argumentó que el incremento es necesario para cubrir completamente los costos asociados al procesamiento de las solicitudes, incluyendo los procedimientos de verificación y revisión que la administración ha reforzado en los últimos meses.

Reacción a la propuesta

La propuesta forma parte de un proceso regulatorio federal y no entrará en vigor de inmediato. Antes de su implementación deberá pasar por un período de comentarios públicos de 60 días, durante el cual ciudadanos y organizaciones podrán expresar su apoyo o rechazo a los cambios.

Según CBS News, la administración Trump sostiene que las tarifas actuales no cubren el costo total de las evaluaciones y verificaciones requeridas para los solicitantes. Sin embargo, críticos de la medida afirman que el aumento podría representar una barrera adicional para los residentes permanentes legales que buscan obtener la ciudadanía estadounidense.

La ciudadanía estadounidense está disponible, en la mayoría de los casos, para residentes permanentes que han mantenido una tarjeta de residencia ("green card") durante al menos tres o cinco años y que cumplen requisitos relacionados con idioma, educación cívica y antecedentes legales.