Darializa Ávila Chevalier derrota a Espaillat y consolida el poder progresista de Mamdani en Nueva York

La organizadora comunitaria Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, se impuso este martes al veterano congresista Adriano Espaillat en las primarias demócratas del Distrito 13 de Nueva York, en lo que representa uno de los resultados más sorprendentes de la jornada electoral y una señal contundente del ascenso del ala progresista dentro del Partido Demócrata.

Ávila Chevalier, miembro de los Socialistas Democráticos de América, derrotó a Espaillat, de 71 años, tras haber argumentado durante toda su campaña que el legislador no era un defensor suficiente de los residentes de clase trabajadora del Alto Manhattan y que estaba desconectado de los votantes de las primarias demócratas en materia de política exterior, especialmente en lo relativo a Israel.

Un triunfo que va más allá del Distrito 13

La victoria de Ávila Chevalier formó parte de una jornada en la que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, demostró su peso político: los candidatos que respaldó derrotaron a dos congresistas titulares, pues Brad Lander también se impuso al representante Dan Goldman en el Distrito 10.

Estos resultados se inscriben en una batalla más amplia dentro del Partido Demócrata entre sus corrientes izquierdista y centrista, que se ha manifestado en una cantidad inusual de primarias a lo largo de todo el país.

El factor Mamdani

La candidatura de Ávila Chevalier había pasado casi desapercibida tanto a nivel nacional como en la ciudad de Nueva York, hasta que Mamdani la respaldó el mes pasado, a pesar de haber prometido inicialmente apoyar a Espaillat.

El respaldo del alcalde a la joven candidata sorprendió a muchos, ya que según el New York Times, Mamdani rompió su promesa de apoyar a Espaillat de cara a las elecciones de medio término.

Con su endorsement, Mamdani convirtió la contienda en una prueba de su influencia política, apenas seis meses después de asumir el cargo como alcalde.

A pesar de estar superada en financiamiento en una proporción de tres a uno —Espaillat recaudó más de dos millones de dólares frente a menos de un millón de Ávila Chevalier—, la candidata emergió como una retadora creíble gracias en gran parte al respaldo de Mamdani y de grupos progresistas como Justice Democrats y las DSA de la ciudad de Nueva York.

Las consecuencias políticas

La derrota de Espaillat tiene un significado histórico considerable. El congresista, primer dominicano-estadounidense en llegar a la Cámara de Representantes, llevaba en el cargo desde 2017 y contaba con el respaldo de figuras como la gobernadora Kathy Hochul y el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries.

En Nueva York, un estado abrumadoramente demócrata, el vencedor de las primarias suele imponerse en las elecciones generales de noviembre, lo que convierte a Ávila Chevalier en la favorita para ocupar ese escaño en el Congreso.

El juicio definitivo sobre las guerras internas de las primarias demócratas de 2026 probablemente tendrá repercusiones en 2028, y el éxito de la izquierda este año recuerda al del primer mandato de Trump, cuando la frustración impulsó una ola progresista que llevó al Congreso a figuras como las integrantes de The Squad.

Lo que queda claro tras esta jornada es que Zohran Mamdani no es solo el alcalde de Nueva York: es hoy la figura más influyente del Partido Demócrata progresista en el noreste del país, con capacidad demostrada para desplazar a congresistas titulares y redefinir el rumbo del partido de cara a noviembre.