Darializa Ávila Chevalier lidera las primarias demócratas por el Distrito 13 de Nueva York

La contienda por la candidatura demócrata al Congreso de los Estados Unidos en el Distrito 13 de Nueva York se perfiló como una de las más reñidas y observadas de las elecciones primarias de este año.

Con el 83 % de los votos escrutados, la activista comunitaria de origen dominicano Darializa Ávila Chevalier mantiene una ventaja sobre el congresista Adriano Espaillat, quien busca la reelección para un sexto mandato consecutivo.

De acuerdo con los resultados preliminares divulgados la noche de este martes, Ávila Chevalier acumula 31,041, equivalentes al 49.4 %, frente a los 28,852 sufragios obtenidos por Espaillat, para un 45.9 %. Más atrás aparecen Oscar J. Romero Jr. con 3.5 % y Theo Bruce Chino-Tavarez con 0.4 %.

Ávila Chevalier, organizadora comunitaria y candidata doctoral de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), centró su campaña en temas relacionados con el costo de la vida, la vivienda asequible y una mayor representación de las nuevas generaciones dentro del Partido Demócrata.

Perfil de los candidatos

La candidata recibió el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, así como de sectores progresistas que han ganado influencia en la política local durante los últimos años.

Espaillat, de origen dominicano, ha representado el Distrito 13 desde 2017 y se convirtió en el primer congresista dominicano-estadounidense en la historia de Estados Unidos.

El Distrito 13 abarca gran parte del Alto Manhattan, incluyendo Washington Heights, Harlem e Inwood, además de sectores de El Bronx con una importante población latina y afrodescendiente.

La campaña estuvo marcada por un intenso debate ideológico entre el ala tradicional del partido demócrata y movimientos progresistas que buscan impulsar cambios más profundos en áreas como la justicia social, la vivienda y la política exterior.

Durante las semanas previas a la votación, diversas encuestas mostraron una carrera extremadamente cerrada, con márgenes que variaban entre una ventaja mínima para Espaillat y una ligera delantera para Ávila Chevalier.