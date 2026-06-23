Casi 137 mil neoyorquinos votaron de manera anticipada antes de las primarias demócratas

Un votante recibe una pegatina tras emitir su voto en las elecciones primarias de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 23 de junio de 2026. ( EFE )

Miles de neoyorquinos acudieron a las urnas durante los nueve días de votación anticipada previos a las elecciones primarias demócratas que se celebran este martes en la ciudad de Nueva York.

Según datos de la Junta de Elecciones de Nueva York, hasta el pasado 20 de junio se habían emitido más de 136,867 votos de manera anticipada, reflejando una activa participación de los electores antes de la jornada electoral.

La votación anticipada se llevó a cabo del 13 al 21 de junio en los cinco condados de la ciudad. Manhattan registró la mayor cantidad de sufragios con 55,221 votos emitidos, seguido por Brooklyn con 40,938 y Queens con 26,015.

En el Bronx se contabilizaron 12,034 votos anticipados, mientras que Staten Island registró 2,659 sufragios durante el período.

Importancia de las primarias demócratas

Las primarias demócratas de este martes definirán a los candidatos del partido para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Los centros de votación estarán abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Debido al sistema de primarias cerradas que rige en Nueva York, únicamente los votantes registrados en el partido demócrata pueden participar en estas elecciones.

La jornada electoral incluye contiendas para cargos municipales, estatales y federales, varias de ellas consideradas altamente competitivas por líderes políticos y analistas, quienes han señalado que la participación electoral podría ser determinante en algunos resultados.