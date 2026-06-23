Voto dominicano podría definir varias contiendas en primarias del Partido Demócrata en Nueva York

La comunidad dominicana constituye una de las fuerzas electorales más influyentes de la ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Este martes, la ciudad de Nueva York celebra las primarias del Partido Demócrata para elegir a los candidatos que representarán al partido en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

Los centros de votación funcionarán desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y antes de acudir a las urnas los votantes pueden confirmar la ubicación de su colegio electoral a través de la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York.

Mientras tanto, la votación anticipada, que inició el pasado 13 de junio y concluyó este domingo 21, registró más de 136,867 votos emitidos hasta el 20 de junio, según datos de la Junta de Elecciones de Nueva York.

En medio de una jornada que definirá importantes candidaturas locales, estatales y federales, el comisionado de transporte de la ciudad, Ydanis Rodríguez, destacó la importancia del voto dominicano y aseguró que la participación de esta comunidad podría ser decisiva en varias contiendas.

Durante una entrevista este martes en el programa "El Sol de la Mañana", Rodríguez afirmó que alrededor de 200 mil dominicanos tienen derecho al voto en Nueva York y que cerca de 100 mil están inscritos en el padrón electoral y participan activamente en la vida política de la ciudad.

"Estas elecciones se ganan con 30 mil votos", señaló Rodríguez, al tiempo que llamó a los dominicanos a acudir a las urnas y no asumir que los resultados están asegurados.

Las primarias están abiertas únicamente a los votantes registrados en el partido demócrata, debido al sistema de elecciones cerradas que rige en Nueva York. Esto significa que los electores independientes o afiliados a otras organizaciones políticas no pueden participar en estas contiendas internas.

Candidaturas en juego

Además de definir candidaturas para el Senado y la Asamblea Estatal, las primarias también determinarán quiénes representarán al partido en varias carreras federales, incluyendo escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Rodríguez calificó las elecciones de este martes como "reñidas" y advirtió sobre el peligro de que los votantes se confíen y decidan quedarse en casa.

"No quiero que nuestra gente se lleve de un aire de que ya ganamos. Mucha gente entonces se queda en la casa porque entiende que su voto no es necesario. No, cada voto cuenta. Las elecciones son competitivas", expresó.

"Nosotros no podemos dar nada por ganado. Tenemos unas elecciones que defender. Hoy defendemos el honor de nosotros como comunidad dominicana de mantener a ese congresista que tiene un récord probado", sostuvo Rodríguez.

La participación de los votantes dominicanos podría convertirse nuevamente en un factor clave en unas primarias donde, según líderes comunitarios y analistas políticos, cada voto tendrá un peso determinante.