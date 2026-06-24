Acusan de soborno al exjefe de gabinete de Eric Adams por contrato de albergue para migrantes

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams (en el centro), habla durante una reunión de gabinete en su primer día en el cargo en Nueva York, el 1 de enero de 2022. A la derecha de Adams se encuentra su jefe de gabinete, Frank Carone. ( FUENTE EXTERNA )

El exjefe de gabinete del exalcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado por fiscales federales de recibir más de 100,000 dólares en sobornos para favorecer la adjudicación de un contrato multimillonario de alojamiento para migrantes a un hotel de Queens, informó este miércoles la agencia Associated Press (AP).

Frank Carone fue arrestado junto con su hermano, Anthony Carone; el propietario del hotel, Yan Po Zhu; y una empleada del establecimiento, Crystal Chen. Los cuatro enfrentan cargos relacionados con soborno, fraude electrónico y lavado de dinero, según la acusación federal citada por AP.

De acuerdo con la fiscalía, Carone habría utilizado su posición como jefe de gabinete de Adams para intervenir en favor del hotel, que terminó obteniendo un contrato municipal en medio de la crisis migratoria que incrementó la demanda de albergues en la ciudad.

Detalles de la acusación

Los fiscales sostienen que Zhu y Chen pagaron alrededor de 120,000 dólares a Frank Carone a cambio de su ayuda para asegurar el contrato. Según la acusación, el dinero fue canalizado a través de un bufete de abogados propiedad de Anthony Carone.

AP reportó que los investigadores encontraron mensajes de texto que formarían parte de las evidencias del caso. En uno de ellos, Zhu habría escrito a Carone: "Les pedí a mis socios que te pagaran durante un año". La acusación también señala que Carone eliminó el mensaje después de enterarse de que estaba siendo investigado.

Según la agencia, el Departamento de Servicios Sociales de Nueva York había rechazado inicialmente la propuesta del hotel para albergar migrantes debido a preocupaciones sobre la concentración de refugios en la zona. Sin embargo, los fiscales afirman que Carone intervino posteriormente en favor del establecimiento.

Como resultado del contrato, el hotel recibió aproximadamente 6.8 millones de dólares en fondos municipales, de acuerdo con la acusación citada por AP.

La defensa de Frank Carone rechazó las acusaciones. Su abogado, Arthur Aidala, aseguró que la acusación "no valía ni el papel en el que estaba impresa".

"La acusación formal de hoy es un día triste para nuestro sistema de justicia penal", declaró Aidala en un comunicado recogido por AP. "Representa a la perfección cómo el gobierno primero encuentra un objetivo y luego gasta tres años y enormes recursos de los contribuyentes para encontrar un delito".

Por su parte, el abogado de Zhu indicó que su cliente se declarará inocente y espera demostrar su inocencia en los tribunales.

Otro golpe para el entorno de Eric Adams

La acusación representa el más reciente episodio en una serie de investigaciones que han alcanzado a personas cercanas a Eric Adams. Según AP, el propio exalcalde enfrentó cargos federales de soborno en 2024 por supuestamente aceptar contribuciones ilegales para su campaña a cambio de favores políticos.

No obstante, el Departamento de Justicia desestimó posteriormente el caso, argumentando que el proceso interfería con las labores de Adams relacionadas con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Adams siempre ha negado haber cometido irregularidades.

AP destacó que el exalcalde no figura como acusado en el caso presentado contra Carone.

Allanamientos en investigación separada

En un caso independiente, agentes federales realizaron allanamientos el miércoles en las viviendas de actuales y antiguos altos mandos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), informó AP.

Los registros forman parte de una investigación por presunto soborno relacionada con Jeffrey Maddrey, quien fue el oficial uniformado de mayor rango de la institución durante la administración de Adams.

Según fuentes citadas por AP, las autoridades registraron las residencias de James McCarthy, jefe policial del sur de Manhattan; del exsubcomisionado Tarik Sheppard; y del propio Maddrey.

La agencia precisó que esta investigación no guarda relación con la acusación presentada contra Frank Carone y que hasta el momento no se han anunciado arrestos derivados de esos allanamientos.