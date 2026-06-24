Adriano Espaillat anuncia su retiro del escenario público tras perder las primarias demócratas

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat anunció que se retirará del escenario público luego de perder las primarias demócratas por el Distrito 13 de Nueva York, poniendo fin a una carrera política de tres décadas al servicio de comunidades del Alto Manhattan y el Bronx.

Durante un discurso pronunciado la noche de las elecciones, Espaillat agradeció el respaldo recibido a lo largo de los años y reconoció la derrota en la contienda interna de su partido.

"Esta noche no fue nuestra noche", expresó el legislador ante simpatizantes, a quienes recordó que la comunidad le había otorgado durante 30 años el privilegio de representarla en distintos niveles de gobierno.

En uno de los momentos más emotivos de su intervención, señaló que se apartará de la vida pública, aunque continuará colaborando con las causas comunitarias. "Hoy me retiro del escenario público, pero seguiré trabajando con ustedes para hacer la vida de cada uno de nosotros un poco más llevadera", declaró.

El congresista, primer dominicano en llegar al Congreso de los Estados Unidos, afirmó que nunca imaginó alcanzar esa posición cuando llegó al país siendo un joven inmigrante.

"Cuando llegué a esta nación siendo un joven inmigrante, nunca podría haber imaginado que llegaría a ser miembro del Congreso. Ese ha sido el privilegio de mi vida", manifestó.

Espaillat destacó el trabajo realizado junto a residentes de Harlem, Washington Heights, East Harlem y el noroeste del Bronx, comunidades que, según dijo, representan una historia de lucha y superación.

El legislador también adelantó que se comunicará con la ganadora de las primarias, Darializa Ávila Chevalier, para felicitarla y ofrecerle su apoyo. "Vamos a llamar a la ganadora en las próximas horas, Ávila Chevalier, para felicitarla y decirle que con elegancia haremos todo lo posible para que tenga éxito en el Congreso de los Estados Unidos", afirmó.

Impacto en la comunidad

Durante su mensaje, Espaillat agradeció a los voluntarios, dirigentes y simpatizantes que participaron en la campaña, así como a su familia, y aseguró que continuará sirviendo a la comunidad fuera de los cargos electivos.

La derrota de Espaillat marca un cambio significativo en la representación política del Distrito 13 de Nueva York, una demarcación con una amplia población dominicana y latina, donde el congresista había consolidado una trayectoria que incluyó su paso por la Asamblea Estatal de Nueva York, el Senado estatal y la Cámara de Representantes federal.