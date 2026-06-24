Despiden a ejecutiva de origen dominicano de JPMorgan Chase tras video en que roba un zafacón

Angie Báez, ejecutiva de origen dominicano despedida por robo de zafacón de basura. ( FUENTE EXTERNA )

Una ejecutiva de origen dominicano fue despedida de JPMorgan Chase luego de que se viralizara un video en el que aparece vaciando la basura de un zafacón de edición limitada y llevándoselo durante el desfile de celebración del campeonato de los Knicks de Nueva York, según informó el New York Post.

La mujer fue identificada como Angie Báez, de 40 años, quien ocupaba el cargo de directora ejecutiva de relaciones con la comunidad y la industria para tarjetas y comercio conectado en la entidad financiera, de acuerdo con el periódico neoyorquino.

El New York Post reportó que el banco inició una investigación interna tras la difusión de las imágenes y posteriormente puso fin a la relación laboral con la ejecutiva. "Este empleado ya no trabaja para la empresa", declaró un portavoz de JPMorgan Chase al diario.

Los videos que circularon en redes sociales muestran a Báez, vestida con ropa alusiva a los Knicks, vaciando el contenido de un zafacón azul y naranja colocado en una acera de Manhattan antes de retirarse con el recipiente.

Otras imágenes la muestran transportando el objeto en el sistema de metro de Nueva York, según el New York Post.

A JPMorgan Chase executive was fired after a viral video showed her dumping trash out of a Knicks-themed public trash can and taking the can during the Knicks championship parade in New York City.



:mel_aston pic.twitter.com/jDpPPXMyTL — Complex (@Complex) June 24, 2026

Antes de su salida de JPMorgan Chase, Báez había ocupado diversos cargos relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). El New York Post indicó que también se desempeñó como directora ejecutiva de diversidad, equidad e inclusión en The Infatuation, una plataforma digital de reseñas gastronómicas adquirida por JPMorgan Chase.

De acuerdo con una biografía citada por el periódico, Báez destacó públicamente su herencia dominicana y sus raíces en el Bronx.

"Como un vibrante mosaico de herencia dominicana, raíces en el Bronx y una pasión por la narración de historias, la creatividad y la cultura, Angie sigue abriendo camino hacia un futuro más inclusivo y equitativo para los medios de comunicación gastronómicos", señalaba el perfil.

El New York Post también destacó que Báez figura como cofundadora de Same Page Co., una agencia enfocada en promover la representación de grupos históricamente subrepresentados en la industria de los medios y el entretenimiento.

Sin cargos criminales hasta el momento

Pese a la controversia generada por el incidente, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó el 20 de junio que no había recibido denuncias relacionadas con el caso y que Báez no enfrenta cargos penales.

Según el New York Post, la legislación de la ciudad clasifica el robo de bienes valorados en menos de 1,000 dólares como hurto menor, una falta que generalmente conlleva sanciones como multas, citaciones o servicio comunitario para infractores primerizos.

Por su parte, el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York criticó la conducta observada en los videos.

"Tirar basura a la calle y robar propiedad pública para uso personal son comportamientos ilegales y antisociales, y no son propios de los neoyorquinos. Además, hacerlo delante de las cámaras es increíblemente estúpido", expresó la agencia en declaraciones recogidas por el New York Post.

Hasta el momento, Báez no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente, según el medio estadounidense.