Esto termina hoy: Ávila Chevalier cuestionó desempeño de Espaillat tras derrotarlo en las primarias

La ganadora de las primarias demócratas para el Congreso por Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, lanzó fuertes críticas contra el congresista Adriano Espaillat luego de derrotarlo en las elecciones celebradas este martes, poniendo fin a una trayectoria de cinco victorias consecutivas del dominicano.

Durante su discurso de celebración, Ávila Chevalier cuestionó el desempeño de Espaillat como representante del distrito y aseguró que muchos residentes se sintieron abandonados por quien hasta ahora ocupaba el escaño.

“Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo nuestro gobierno nos ha fallado, sobre nuestro representante, que pronto será nuestro exrepresentante, quien no contestaba el teléfono. Eso es no hacer nada frente a la crisis de asequibilidad y mirar hacia otro lado mientras las inmobiliarias que financiaron su campaña nos subían los alquileres y nos expulsaban de la comunidad que tanto amamos. Pero eso termina hoy”, expresó la candidata ante sus seguidores.

Críticas a Adriano Espaillat

Las declaraciones representan uno de los ataques más directos realizados por Ávila Chevalier contra Espaillat durante la campaña y reflejan el mensaje central de su candidatura, centrado en el aumento del costo de la vida, la crisis de vivienda y el desplazamiento de familias trabajadoras en comunidades del Alto Manhattan y El Bronx.

Ávila Chevalier logró una victoria sobre Espaillat, quien buscaba un sexto mandato consecutivo en el Congreso federal.

La candidata contó con el respaldo político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, así como de sectores progresistas que impulsaron una agenda enfocada en vivienda asequible y reformas económicas.

Futuro de Ávila Chevalier

Con su triunfo en las primarias demócratas, Ávila Chevalier queda posicionada para convertirse en la próxima representante del distrito en las elecciones generales de noviembre, en una demarcación considerada ampliamente favorable para los demócratas.

La derrota de Espaillat marca el final de una era política para uno de los líderes dominicanos más influyentes en Estados Unidos y presidente del Caucus Hispano del Congreso, cargo desde el cual había ganado notoriedad nacional durante los últimos años.