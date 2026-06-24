"Estados Unidos nunca será un país comunista": Trump reacciona a primarias demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump reaccionó con duras críticas luego de los resultados de las elecciones primarias demócratas celebradas el martes en Nueva York, donde varios candidatos respaldados por el alcalde Zohran Mamdani resultaron victoriosos.

A través de publicaciones en su red social Truth Social, Trump afirmó que el avance de candidatos identificados con el ala socialista del Partido Demócrata es una señal de que Nueva York y otros estados tradicionalmente demócratas enfrentarán mayores problemas en el futuro.

"Muchos comunistas se postulan en estados azules muy fallidos", escribió el mandatario. "La historia ha demostrado de manera concluyente que los estados oprimidos que pronto estarán dirigiendo solo empeorarán".

En otro mensaje publicado la madrugada del miércoles, Trump agregó que "Estados Unidos nunca será un país comunista".

Las declaraciones surgieron después de que la asambleísta estatal Claire Valdez derrotara al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la contienda por el Distrito Congresual 7.

Asimismo, Darializa Ávila Chevalier, exintegrante de la campaña de Mamdani, sorprendió al derrotar al congresista Adriano Espaillat, quien buscaba un sexto mandato consecutivo representando al Distrito 13 de Nueva York.

Impacto de las victorias de candidatos progresistas en las primarias demócratas

Las victorias de Valdez y Ávila Chevalier fueron interpretadas por sectores políticos como una muestra de la creciente influencia de Mamdani dentro del Partido Demócrata de la ciudad, especialmente entre los votantes progresistas.

Según el New York Post, ambos distritos tienen una fuerte inclinación demócrata, por lo que los ganadores de las primarias parten como favoritos para imponerse en las elecciones generales de noviembre.

Trump también aprovechó la jornada para celebrar la derrota del congresista Dan Goldman, uno de los principales impulsores de su primer juicio político en el Congreso en 2019. Goldman fue superado por el excontralor de la ciudad Brad Lander en la primaria del Distrito 10.

"Dan Goldman acaba de perder a lo grande", escribió Trump, quien calificó al legislador como "débil y patético".

Los resultados de las primarias refuerzan el debate sobre la dirección ideológica que está tomando el Partido Demócrata en Nueva York, mientras figuras progresistas continúan ganando espacio en la política local y federal.