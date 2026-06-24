El congresista dominicano Adriano Espaillat reconoció su derrota en las elecciones primarias demócratas celebradas este martes y aseguró que trabajará para apoyar a la ganadora, Darializa Ávila Chevalier, en su camino hacia el Congreso de Estados Unidos.

Según los resultados de la contienda interna, Ávila Chevalier obtuvo 31,896 votos, equivalentes al 49.3 %, mientras que Espaillat alcanzó 29,755 sufragios, para un 46.0 %.

Durante un breve discurso luego de la derrota, Espaillat agradeció el respaldo recibido y dejó claro que aceptará los resultados sin confrontaciones, al tiempo que expresó su disposición de colaborar con quien lo derrotó en las urnas.

"No te dobles, no nos doblamos. Los resultados no son favorables, pero no nos doblamos. Seguiremos contribuyendo", afirmó ante sus seguidores.

El congresista también anunció anoche que se comunicará con Ávila Chevalier para felicitarla por su victoria y ofrecerle su apoyo.

"Vamos a llamar a la ganadora en las próximas horas, a Ávila Chevalier, para felicitarla y para decirle, como es característico de nuestro comportamiento, que con elegancia vamos a hacer todo lo posible para que ella sea exitosa en el Congreso de los Estados Unidos", expresó.

Otro dominicano queda fuera de la carrera al Congreso

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, no logró avanzar en su aspiración de convertirse en el candidato demócrata al Congreso por el distrito 7 de Nueva York, sumándose así a la lista de dominicanos que quedaron fuera de la contienda tras las elecciones primarias celebradas este martes.

Reynoso fue derrotado por la asambleísta estatal Claire Valdez, apoyada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien obtuvo el 58 % de los votos frente al 33 % alcanzado por el dirigente de origen dominicano.

Con el resultado, Valdez se convirtió en la candidata demócrata para ocupar el escaño que dejará vacante la congresista Nydia Velázquez.