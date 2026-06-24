Corte Suprema permite mayor margen al gobierno de Trump en procesos contra residentes legales

Una persona muestra una tarjeta de residencia o "green card" sobre unas banderas estadounidenses. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso de inmigración que amplía el alcance de la autoridad federal sobre los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) acusados o sospechosos de delitos, informó la agencia Associated Press (AP).

El fallo, adoptado por una votación de 6-3, surge a partir del caso de Muk Choi Lau, un residente permanente legal cuyo estatus migratorio fue cuestionado tras un viaje a China en 2012, cuando un funcionario de inmigración le otorgó libertad condicional al regresar al país debido a una acusación de falsificación.

De acuerdo con AP, Lau alegó que el agente migratorio excedió sus funciones y que esa decisión facilitó posteriormente su proceso de deportación tras declararse culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey.

Sin embargo, la mayoría conservadora del tribunal rechazó ese argumento. "Los agentes fronterizos no tenían la obligación de demostrar con pruebas claras y convincentes que Lau había cometido un delito que implicara depravación moral", escribió el juez Clarence Thomas en la opinión de la Corte.

Reacción de la jueza Ketanji Brown Jackson

La jueza Ketanji Brown Jackson emitió un voto disidente, advirtiendo que la decisión coloca a los residentes permanentes en un "limbo migratorio" incluso antes de una condena formal. "Me preocupa que el Tribunal le haya entregado al Gobierno un cheque en blanco de enorme magnitud", escribió, según la agencia.

AP indicó que organizaciones civiles también reaccionaron al fallo. El grupo Alianza por la Justicia advirtió que la decisión podría facilitar la revocación de residencias permanentes en casos más amplios.

En contraste, el grupo Advancing American Freedom, fundado por el exvicepresidente Mike Pence, respaldó la decisión al considerar que refuerza la capacidad del Estado para expulsar a quienes "abusan del privilegio de haber obtenido el estatus de residente permanente legal".

Contexto del fallo

El caso se enmarca dentro de una serie de decisiones de la Corte Suprema relacionadas con la política migratoria en medio del endurecimiento de las medidas impulsadas por la administración Trump, aunque el proceso específico se originó antes de su regreso al poder.

Según AP, el gobierno argumentó que la simple sospecha de actividad delictiva puede ser suficiente para someter a un residente permanente a un régimen de control migratorio más estricto, una postura que fue respaldada por los fiscales federales ante el tribunal.

La Corte Suprema también evalúa otros casos relacionados con políticas migratorias, incluyendo medidas sobre ciudadanía por nacimiento, asilo y protecciones temporales para migrantes provenientes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales.