¿Quién es Darializa Ávila Chevalier? La candidata de origen dominicano que busca llegar al Congreso de EE. UU.

La joven Darializa Ávila Chevalier busca representar el Distrito 13 de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La organizadora comunitaria Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, ganó este martes las primarias demócratas del Distrito 13 de Nueva York, en una de las contiendas internas más reñidas del Partido Demócrata en los últimos años en ese estado.

La ahora candidata demócrata, que buscará un escaño en el Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre, nació en Florida, es hija de padres dominicanos y pasó parte de su infancia en la República Dominicana.

Según ha relatado la propia Ávila Chevalier, también vivió en distintos lugares durante su niñez, incluida Venezuela, donde residió junto a su abuela.

De acuerdo con la información publicada en su página web de campaña, se mudó al Alto Manhattan hace 14 años para asistir a la universidad y desde entonces ha residido en esa zona de Nueva York.

Ávila Chevalier estudió en la Universidad de Columbia y ha trabajado como investigadora en la oficina de un defensor público en casos relacionados con brutalidad policial. También se desempeñó como profesora.

Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), donde investiga cómo el sistema migratorio estadounidense criminaliza a los inmigrantes negros procedentes de América Latina.

Darializa Ávila Chevalier dijo que se convertió al islam, lo afirmó el pasado 6 de marzo durante un discurso pronunciado en el Centro Islámico Al-Khoei en Queens, dirigido por el radical jeque Fadhel Al-Sahlani, quien ha negado el Holocausto y elogiado los bárbaros ataques de Hamás del 7 de octubre en un festival de Israel.

Durante la campaña del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, trabajó como coordinadora de campaña en el Alto Manhattan y el Bronx.

La candidatura de Ávila Chevalier había pasado casi desapercibida tanto a nivel nacional como dentro de la política neoyorquina hasta que Mamdani anunció públicamente su respaldo el pasado 29 de mayo, pese a que inicialmente había prometido apoyar al congresista Adriano Espaillat.

El apoyo del alcalde a la joven candidata sorprendió a observadores políticos y dirigentes demócratas. Según el New York Times, Mamdani rompió su promesa de respaldar a Espaillat de cara a las elecciones de medio término.

Lideró las primarias

Ávila Chevalier, miembro de los Socialistas Democráticos de América, derrotó a Espaillat, de 71 años, tras haber argumentado durante toda su campaña que el legislador no era un defensor suficiente de los residentes de clase trabajadora del Alto Manhattan y que estaba desconectado de los votantes de las primarias demócratas en materia de política exterior, especialmente en lo relativo a Israel.

Según la votación, Ávila Chevalier obtuvo 32,790 votos para un 49.4 % y Espaillat, 30,464 votos, un 45.9 %.