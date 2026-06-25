Devuelven zafacón de los Knicks que tomó ejecutiva dominicana despedida de JPMorgan Chase

Angie Báez, ejecutiva de origen dominicano despedida por robo de zafacón de basura. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York recuperó el zafacón de edición especial de los Knicks que fue retirado de una calle de Manhattan por la ejecutiva de origen dominicano Angie Báez, un incidente que se viralizó en redes sociales y que terminó con eldespido de la empleada de JPMorgan Chase.

Aunque Báez no fue arrestada ni enfrenta cargos penales por el hecho, las imágenes en las que aparece vaciando el contenido de un zafacón público para llevárselo como recuerdo del campeonato de los Knicks provocaron una fuerte reacción en redes sociales y derivaron en una investigación interna de la entidad financiera.

El video, publicado en TikTok por una usuaria identificada como Mel_Aston, muestra a Báez vaciando el contenido del recipiente sobre la acera antes de retirarse con el zafacón, decorado con los colores azul y naranja del equipo neoyorquino.

El New York Post fue el primer medio en identificar a la mujer y revelar que se desempeñaba como directora ejecutiva de Relaciones con la Comunidad y la Industria para Tarjetas y Comercio Conectado en JPMorgan Chase. Posteriormente, un portavoz del banco confirmó al periódico que Angie Báez ya no trabajaba para la institución.

El incidente ocurrió el 18 de junio durante el desfile con el que los Knicks celebraron junto a miles de aficionados la conquista del campeonato de la NBA. En medio de la celebración, la ejecutiva aparentemente decidió llevarse uno de los zafacones conmemorativos instalados por la ciudad.

JPMorgan Chase no explicó las razones del despido. De acuerdo con el analista financiero Jon Najarian, citado por medios estadounidenses, Báez percibía un salario anual estimado entre 250,000 y 350,000 dólares.

Recuperación del zafacón

Tras la controversia, el Departamento de Saneamiento confirmó que el zafacón fue devuelto.

La agencia publicó el 24 de junio una fotografía en la red social X en la que se observa el recipiente nuevamente bajo su custodia, aunque no reveló quién lo entregó.

En un comunicado previo, el Departamento de Saneamiento había calificado como "ilegal y antisocial" el hecho de arrojar basura a la vía pública y apropiarse de un bien municipal.

Mientras tanto, Angie Báez no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Los zafacones conmemorativos utilizados durante el desfile se convirtieron en objetos de colección. Una versión oficial, diseñada por el artista Micah Belamarich, se comercializa por 168 dólares en el sitio web Only NY y comenzará a enviarse a los compradores a partir de octubre