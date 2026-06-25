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crecimiento PIB EEUU
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Crecimiento de EE. UU. en primer trimestre revisado fuertemente al alza (+2,1%)

Entre los factores que impulsaron este crecimiento se encuentran la inversión, las exportaciones y el gasto de los consumidores, lo que indica una recuperación económica sostenida en el país

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    Crecimiento de EE. UU. en primer trimestre revisado fuertemente al alza (+2,1%)
    Estados Unidos ha revisado al alza el crecimiento de su producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre. (SHUTTERSTOCK)

    Estados Unidos ha revisado al alza el crecimiento de su producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre, que según datos oficiales publicados el jueves fue de 2,1 %, frente al 1,6 % informado anteriormente.

    Estados Unidos mide el crecimiento de su economía en el trimestre con una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

    En comparación con el último trimestre de 2025, la economía de la primera potencia mundial creció un 0,5% a principios de año.

    Factores de crecimiento

    Entre los factores que contribuyeron al aumento del PIB real se encuentran la inversión, las exportaciones, el gasto público y el gasto de los consumidores, según la cifras publicadas por el Departamento de Comercio.

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