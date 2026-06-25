Senador Ron Wyden advierte sobre posible deportación de menores migrantes

Un niño juega en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos. ( EFE )

Un senador demócrata de Estados Unidos advirtió que la administración del presidente Donald Trump estaría preparando la deportación acelerada de más de 500 menores migrantes no acompañados, una medida que, según afirmó, podría vulnerar las protecciones legales establecidas para estos niños, informó la agencia Associated Press (AP).

El senador Ron Wyden, de Oregón, envió una carta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en la que aseguró haber recibido "información fidedigna" sobre un plan para detener y expulsar del país a cientos de menores bajo custodia del Gobierno estadounidense.

Según AP, Wyden señaló que los niños serían sometidos a un proceso de deportación expedito y que las autoridades se estarían movilizando para ejecutar la medida en cuestión de días.

"La nueva información que he obtenido me lleva a creer que el Departamento está sentando las bases para otro intento de deportación ilegal, esta vez a mayor escala y en más países de origen", escribió el legislador.

El senador, principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado, que supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), también acusó a la administración de incumplir "mandatos humanitarios y de bienestar infantil fundamentales" y pidió detener cualquier intento de expulsar a los menores.

Reacción oficial

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable de la ORR, rechazó las afirmaciones de Wyden.

"No hay planes para atacar a estos niños", declaró la portavoz del HHS, Emily Hilliard, citada por AP, al calificar las denuncias del senador como "alarmismo irresponsable".

La funcionaria aseguró que la administración está enfocada en identificar a los padres o tutores legales de los menores para garantizar que sean entregados a patrocinadores debidamente verificados.

"La administración Trump está trabajando para identificar a los padres o tutores legales de los menores extranjeros no acompañados bajo nuestra custodia, porque garantizar que cada niño sea colocado con un patrocinador debidamente verificado es nuestra máxima prioridad", sostuvo.

Antecedente de un intento de deportación

La advertencia de Wyden recuerda un episodio ocurrido durante el fin de semana del Día del Trabajo del año pasado, cuando decenas de niños migrantes guatemaltecos bajo custodia federal fueron trasladados en autobuses hacia aeródromos en Texas para ser enviados a Guatemala.

Según AP, un juez federal intervino de emergencia y bloqueó los vuelos durante la madrugada, tras recursos presentados por abogados de los menores.

Los representantes legales denunciaron que muchos de los niños habían huido de la violencia en sus países de origen y calificaron como traumático el operativo realizado durante la noche.

En aquel momento, el Gobierno argumentó que actuaba a petición de Guatemala para reunir a los menores con sus familiares. Sin embargo, abogados de algunos niños afirmaron que las autoridades no habían seguido los procedimientos legales correspondientes.

Protecciones legales para menores migrantes

Los menores que ingresan solos a Estados Unidos suelen quedar bajo la tutela del Gobierno federal y cuentan con protecciones especiales establecidas por ley.

Entre ellas figura la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que establece que los niños deben ser ubicados en el entorno menos restrictivo posible mientras avanzan sus procesos migratorios.

AP explicó que muchos de estos menores pueden solicitar asilo o acogerse a programas especiales de protección cuando alegan haber sido víctimas de abuso, negligencia o violencia en sus países de origen.

Según Wyden, los menores que estarían en riesgo de deportación provienen de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Afganistán. La mayoría ha permanecido bajo custodia estadounidense durante al menos seis meses, principalmente en hogares de acogida.

El senador aseguró que muchos de ellos han sido catalogados por las autoridades como niños sin un "patrocinador viable" en Estados Unidos, una situación que podría dificultar su permanencia en el país mientras se resuelven sus casos migratorios, de acuerdo con AP.