La ONU pide investigar aumento de muertes en centros de detención migratoria de EE. UU.

La bandera de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este viernes a las autoridades estadounidenses a abrir investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), considerando "alarmante" el incremento de fallecimientos.

Según datos oficiales de Estados Unidos citados por el Alto Comisionado, 18 personas murieron en centros del ICE durante los cinco primeros meses de 2026, a las que se suma otra muerte registrada en junio. Cifras que Türk califica de "alarmantes".

Como comparación, en todo 2025 se registraron 33 fallecimientos, frente a 11 en 2024.

"Pido que se lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y eficaces sobre todas las muertes bajo custodia del ICE. Los responsables de las violaciones de la ley deben rendir cuentas, y deben respetarse los derechos de las familias de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia, recibir reparaciones y garantías de no repetición", declaró Türk en un comunicado.

El Alto Comisionado consideró que "la falta de transparencia y de claridad sobre las circunstancias de estas muertes bajo custodia socava la obligación de rendir cuentas".

Aumento de la detención migratoria

Estos fallecimientos se producen en un momento en que el sistema estadounidense de detención de migrantes experimenta una rápida expansión.

Actualmente, el ICE mantiene bajo custodia a más de 60,000 personas, frente a unas 40,000 a comienzos de 2025, y las autoridades prevén ampliar la capacidad de los centros hasta 90,000 plazas antes de finales de 2026, según el Alto Comisionado.

En un informe publicado el jueves, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights señalaron que la tasa de mortalidad entre los detenidos del ICE entre enero de 2025 y enero de 2026 aumentó 140% respecto al año anterior.

Condiciones de detención

Según el Alto Comisionado, las personas detenidas -entre ellas familias con niños y personas médicamente vulnerables- se enfrentan con frecuencia a condiciones de reclusión y trato inhumanas, como un acceso insuficiente a la atención sanitaria y a los alimentos, además de brotes epidémicos en centros hacinados.

Cinco de las muertes notificadas oficialmente en 2026 fueron clasificadas como suicidios.