Resurgen críticas contra Darializa Ávila por vínculos con grupo propalestino de Columbia

La congresista demócrata electa por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, enfrenta una ola de críticas tras resurgir publicaciones que la vinculan con un grupo estudiantil que promovía la "erradicación total de la civilización occidental".

Según publicó Fox News, Ávila Chevalier, de 32 años, fundó durante su etapa como estudiante en la Universidad de Columbia la organización Columbia University Apartheid Divest (CUAD), dedicada a impulsar campañas de boicot, desinversión y sanciones contra Israel.

La controversia surgió luego de que circulara nuevamente una publicación de Instagram de 2024, posteriormente eliminada, en la que el grupo afirmaba: "Somos occidentales que luchamos por la erradicación total de la civilización occidental".

El mensaje también expresaba solidaridad con movimientos de liberación del llamado Sur Global y sostenía que su "intifada" era internacionalista, con el objetivo de lograr "la liberación de todos los pueblos".

Aunque la universidad ha rechazado públicamente las posturas del grupo y ha reiterado que CUAD no está afiliado oficialmente a la institución, Ávila Chevalier participó en mayo de 2024 en las protestas propalestinas realizadas en el campus de Columbia, donde fue entrevistada por la agencia AP durante el campamento estudiantil que posteriormente fue desmantelado por la policía.

Reacciones políticas

La difusión de esos antecedentes generó críticas de figuras políticas, entre ellas el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman.

"Antiisrael. Antiestadounidense. Anticivilización occidental. ¿Por qué soy el único demócrata en el Senado que se niega a justificar o defender a esos autodenominados comunistas?", escribió Fetterman en la red social X.

Fox News también señaló que resurgieron antiguas publicaciones eliminadas de las redes sociales de Ávila Chevalier en las que criticaba a Estados Unidos y hacía comentarios sobre mujeres blancas. En una de ellas habría calificado a su país como "una maldita desgracia", mientras que en otra aseguró haber limpiado sus manos con una bandera estadounidense.

Hija de inmigrantes dominicanos

Ávila Chevalier nació en Florida, hija de inmigrantes dominicanos, y en los últimos años se convirtió al islam, según el reporte de Fox News.

La candidata obtuvo esta semana la nominación demócrata para representar el Distrito 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes, tras derrotar al congresista Adriano Espaillat en las primarias. Debido a que el distrito tiene una amplia mayoría demócrata, es considerada la favorita para ganar las elecciones generales de noviembre.

Fox News informó que solicitó una reacción a la campaña de Ávila Chevalier, pero hasta el momento de la publicación no había recibido respuesta