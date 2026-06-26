Conductor vinculado al asesinato del detective Jonathan Diller se declara culpable por posesión ilegal de un arma

El conductor del vehículo involucrado en el tiroteo en el que murió el detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Jonathan Diller se declaró culpable de un cargo por posesión ilegal de un arma de fuego, informaron las autoridades.

Lindy Jones, de 43 años, admitió su responsabilidad este miércoles ante la Corte Suprema de Queens por el delito de posesión criminal de un arma. De acuerdo con la Fiscalía de Queens, el juez Michael Yavinsky adelantó que será sentenciado el próximo 14 de julio a cinco años de prisión.

Jones conducía un Kia Soul en marzo cuando su pasajero, Guy Rivera, abrió fuego contra el detective Diller durante una intervención policial en Far Rockaway. El agente murió tras recibir un disparo, aunque las autoridades precisaron que el arma utilizada en el ataque no era la misma que posteriormente fue encontrada en el vehículo.

Tras obtener una orden de registro, la policía localizó en la guantera del automóvil una pistola calibre 9 milímetros cargada, cuyo número de serie había sido borrado.

"Lindy Jones condujo por las calles de Queens con un arma de fuego cargada y desfigurada que amenazaba la vida de todos los que encontraba", afirmó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, quien recordó que la comunidad aún lamenta la muerte del detective Diller a manos del coacusado de Jones.

Aseguró que apenas conocía al atacante

Después de su arresto, Jones declaró a la policía que había recogido a Rivera mientras hacía autostop y que ambos se habían conocido el mismo día del tiroteo, según expuso la fiscalía durante el proceso judicial.

Sin embargo, Jones tenía antecedentes relacionados con armas. En un arresto ocurrido en 2023 en Far Rockaway, fue detenido por otro cargo de posesión ilegal y, según fuentes policiales citadas por Daily News, dijo a los agentes: "Mi nombre es Lindy Jones, y disparo a la gente".

El atacante ya fue condenado

El pasajero Guy Rivera fue declarado culpable en abril de homicidio involuntario agravado, intento de asesinato y delitos relacionados con armas de fuego por la muerte del detective Jonathan Diller, tras un juicio de tres semanas.

Posteriormente, el juez Michael Aloise lo condenó a 115 años de prisión por el asesinato del agente del NYPD.