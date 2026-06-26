Juez declara en desacato a fiscales del caso por el asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros a Charlie Kirk, se sienta junto a su abogada defensora, Kathryn Nester, durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el 16 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de Utah declaró en desacato a los fiscales que investigan el asesinato de Charlie Kirk tras determinar que realizaron declaraciones públicas sobre la supuesta culpabilidad del acusado, Tyler Robinson, en violación de una orden judicial que limitaba los comentarios sobre el caso, informó la agencia Associated Press (AP).

El juez Tony Graf concluyó el viernes que los fiscales incumplieron las restricciones impuestas por el tribunal al hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre la fortaleza de las pruebas contra Robinson.

No obstante, rechazó la petición de la defensa de impedir que la Fiscalía solicite la pena de muerte como castigo, al considerar que esa sanción sería desproporcionada. Según explicó, cualquier posible perjuicio podrá abordarse durante el proceso de selección del jurado.

Robinson, de 23 años y residente del suroeste de Utah, enfrenta un cargo de asesinato con agravantes por la muerte de Charlie Kirk, un aliado del presidente Donald Trump, quien fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras se dirigía a una multitud en la Universidad del Valle de Utah. El acusado aún no se ha declarado culpable ni inocente.

Declaraciones a la prensa

Según AP, la defensa acusó al fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, de intentar influir en la opinión pública mediante entrevistas en las que aseguró que la Fiscalía contaba con pruebas suficientes para demostrar que Robinson cometió el crimen.

Ballard también respondió públicamente a versiones periodísticas que cuestionaban las pruebas balísticas del caso, luego de que análisis preliminares no lograran vincular de forma concluyente un fragmento de bala con el rifle que, según los investigadores, fue utilizado en el asesinato.

El fiscal sostuvo que sus declaraciones buscaban corregir información errónea difundida en algunos medios y aclarar que los análisis balísticos no descartaban que el arma estuviera relacionada con el crimen.

El juez considera que hubo exceso

Graf determinó que las explicaciones de Ballard sobre las pruebas balísticas no violaban la orden judicial. Sin embargo, concluyó que el fiscal sí se excedió al declarar públicamente que existían "pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, que Tyler Robinson cometió este asesinato".

Para el juez, esas afirmaciones tenían una "probabilidad sustancial" de afectar la imparcialidad del proceso.

Aun así, aclaró que no encontró evidencia de que los fiscales actuaran con intención maliciosa ni que su decisión tenga relación con la culpabilidad o inocencia del acusado.

"Su único propósito es hacer cumplir una orden de publicidad muy específica que regula la conducta de los abogados", afirmó Graf.

Evidencias del caso

De acuerdo con las autoridades, investigadores encontraron ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle presuntamente utilizado en el homicidio, en el casquillo de la bala disparada, en dos cartuchos sin usar y en una toalla que envolvía el arma.

AP informó que intentó obtener reacciones tanto de la Fiscalía como de los abogados de Robinson, pero hasta el momento no había recibido respuesta.