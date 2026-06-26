Encuentran sana y salva a Gracie, la jirafa que estuvo dos semanas perdida en Texas

Gracie, la jirafa desaparecida en Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Gracie, una jirafa de tres años que desapareció tras salir de un rancho privado en Texas, fue encontrada sana y salva luego de permanecer cerca de dos semanas extraviada en una zona montañosa del estado, informaron este viernes las autoridades, según la agencia Associated Press (AP).

El animal fue localizado durante un recorrido aéreo a unos 6.4 kilómetros de su recinto en el rancho Cedar Hollow, ubicado a unos 160 kilómetros al oeste de San Antonio, informó el sheriff del condado de Real, Nathan Johnson.

Su propietaria, Vick Jones, dijo que la jirafa se encontraba en buen estado de salud.

"Está en buena forma. Está ahí parada, moviendo la cola", afirmó.

Según AP, Gracie, que mide unos tres metros de altura y pesa al menos 544 kilogramos, fue encontrada a menos de 800 metros de un estanque y un arroyo, en una zona con abundante vegetación, donde aparentemente permaneció durante aproximadamente una semana alimentándose.

Rescate de Gracie

El rescate requirió un operativo especial.

Tras ubicar al animal, veterinarios iniciaron un operativo para trasladarlo de regreso al rancho.

Jones explicó que primero fue necesario sedar a Gracie y cubrirle los ojos con una capucha antes de moverla desde un remolque abierto a otro especialmente diseñado para transportar jirafas.

La búsqueda se realizó en helicóptero debido a que parte del terreno era inaccesible por carretera. Aunque las autoridades habían pedido a los cerca de 2,700 habitantes del condado mantenerse atentos, la jirafa fue localizada en una propiedad privada deshabitada.

"No la molestamos. Tiene agua. Se veía en muy buen estado", comentó Jones.

Circunstancias de la desaparición

La propietaria cree que Gracie nunca tuvo intención de escapar.

Según explicó a AP, la jirafa solía subir a una zona rocosa para alimentarse de los árboles y luego regresaba por su cuenta al recinto. Sin embargo, esta vez descendió por el lado equivocado de la puerta y continuó caminando.

Jones señaló que el área no estaba cercada porque las jirafas habían llegado recientemente al rancho. Tras el incidente, aseguró que instalará una cerca permanente, aunque ello requerirá perforar el terreno rocoso para colocar los postes.

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Sin representar peligro

Las autoridades destacaron que, pese a su tamaño, Gracie no representaba una amenaza para las personas.

"Si te acercas a ella, saldrá corriendo", explicó Jones.

La región montañosa de Texas Hill Country alberga una de las mayores concentraciones de animales exóticos en cautiverio de Estados Unidos. El sheriff Johnson comentó que anteriormente había recibido reportes sobre la desaparición de cebras, búfalos de agua, ñus e incluso monos, pero nunca antes había tenido que buscar una jirafa.