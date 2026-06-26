Hoy vence el plazo para solicitar el programa gratuito 2-K en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

Hoy vence el plazo para que las familias de la ciudad de Nueva York soliciten un cupo en el nuevo programa gratuito 2-K, una iniciativa que ofrecerá cuidado y educación temprana sin costo para niños de dos años a partir del otoño de 2026.

El alcalde Zohran Mamdani recordó que hoy es el último día para completar la inscripción e instó a los padres elegibles a no dejar pasar la oportunidad.

"Todos los padres de esta ciudad saben que el cuidado infantil es demasiado costoso y que los salarios no alcanzan. Comenzamos con 2,000 plazas gratuitas porque cada niño merece la oportunidad de aprender y cada padre merece la tranquilidad de saber que su hijo está bien cuidado", expresó el alcalde.

El programa está dirigido a niños nacidos en 2024 que residan en la ciudad de Nueva York, incluidos menores con discapacidades, estudiantes que aprenden inglés y familias en situación de vivienda temporal.

En la mayoría de los casos, los niños deberán haber cumplido dos años para el primer día de clases. Aquellos que alcancen esa edad más adelante podrían recibir una admisión condicionada.

¡Familias con niños de 2 años: este viernes es la fecha límite para solicitar el programa gratuito de 2-K! https://t.co/JHdsKH38nL



Las familias elegibles podrán solicitar hasta el 26 de junio a través de https://t.co/1RSCFK8wbX o los centros de bienvenida familiar. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 25, 2026

Dónde estará disponible

En esta primera etapa, el programa estará disponible para familias de los distritos escolares comunitarios 6, 10, 18, 23 y 27. Las solicitudes pueden realizarse hasta hoy a través del portal MySchools, llamando al 718-935-2009 o visitando un Family Welcome Center.

Atención durante todo el año

El programa comenzará este otoño con 2,000 plazas gratuitas y la administración municipal prevé ampliarlo gradualmente hasta alcanzar el acceso universal en un plazo de cuatro años.

La mayoría de los centros ofrecerán atención de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., durante 260 días al año, con el objetivo de brindar un servicio continuo a las familias trabajadoras.