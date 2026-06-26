Congresista de origen dominicano, Analilia Mejía retira apoyo a proyecto de estatus para Puerto Rico

La congresista de origen dominicano Analilia Mejía retiró su respaldo al proyecto de ley que propone un nuevo proceso de autodeterminación para definir el estatus político de Puerto Rico, decisión que hasta el momento no ha sido explicada públicamente.

De acuerdo con El Nuevo Día, la representante demócrata por el Distrito 11 de Nueva Jersey había firmado como coauspiciadora de la iniciativa el 15 de junio, pero el pasado miércoles su nombre fue retirado de la lista de patrocinadores que aparece en el Congreso de Estados Unidos.

El proyecto, presentado por el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, propone la celebración de un plebiscito federal que incluiría como opción el Estado Libre Asociado (ELA), además de crear una comisión para evaluar posibles reformas a la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Según el reporte de El Nuevo Día, la oficina de prensa de Mejía fue consultada sobre las razones de su decisión, pero hasta el momento no ha ofrecido una explicación.

Mejía, hija de madre dominicana y padre colombiano, asumió el cargo este año tras ganar una elección especial para ocupar el escaño que dejó vacante la ahora gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

Antes de llegar al Congreso, dirigió organizaciones dedicadas a la defensa de comunidades inmigrantes y de la clase trabajadora, además de participar en la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2020 y trabajar posteriormente en la administración del expresidente Joe Biden.

Reacción oficial

Mientras tanto, este viernes la legisladora anunció el respaldo en el Senado a la iniciativa Living Wage for All Act, impulsada por el senador Chris Murphy, que busca elevar gradualmente el salario mínimo federal hasta los 25 dólares por hora y que, de aprobarse, también aplicaría en Puerto Rico.

Con la salida de Mejía, el proyecto de estatus cuenta ahora con ocho coauspiciadores demócratas. La propuesta ha generado controversia debido a que mantiene como alternativa el Estado Libre Asociado, una opción que ha sido cuestionada por diversos líderes políticos, entre ellos las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes respaldan un proceso de autodeterminación que excluya esa fórmula.