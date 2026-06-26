Utah declara estado de emergencia y restringe fuegos artificiales por incendio forestal

Esta imagen sin fecha, proporcionada por el Servicio Forestal de EE. UU. el viernes 26 de junio de 2026, muestra a los bomberos respondiendo al incendio de Cottonwood el miércoles 24 de junio de 2026, sobre el lago Birch, cerca de Beaver, Utah. ( FUENTE EXTERNA )

El estado de Utah declaró este viernes el estado de emergencia y restringió el uso de fuegos artificiales ante el avance del incendio de Cottonwood, el mayor incendio forestal activo en Estados Unidos, que ha obligado a evacuar comunidades, destruido edificaciones y mantiene a los bomberos sin lograr contener las llamas, informó la agencia Associated Press (AP).

El gobernador Spencer Cox anunció restricciones temporales al uso de fuegos artificiales hasta el 5 de julio, en vísperas de las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos, al considerar que las condiciones climáticas representan un riesgo extremo para la propagación de incendios.

"Este año es diferente", afirmó el gobernador al justificar la medida.

Según AP, el incendio de Cottonwood comenzó el lunes en una zona poco poblada del sur de Utah y para el viernes había consumido cerca de 287 kilómetros cuadrados, sin que los equipos de emergencia lograran controlar el fuego.

Situación actual

Las llamas causaron importantes daños en la estación de esquí Eagle Point, en el condado de Beaver, y obligaron a emitir órdenes de evacuación para varias comunidades. Además, unas 1,300 personas de las localidades de Marysvale, Junction y Circleville fueron advertidas para prepararse ante una posible evacuación.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una inusual alerta de "Situación Particularmente Peligrosa" para cinco condados de Utah, la primera de este tipo en la historia de la oficina meteorológica de Salt Lake City.

"Prepárense ahora para un rápido avance del fuego", advirtió la agencia.

El guardabosques estatal Jamie Barnes aseguró que la intensidad de los incendios supera los registros recientes.

"Esto no se parece a nada que hayamos visto en los últimos tiempos. Estamos viendo incendios que se propagan más lejos y más rápido en condiciones que desafían las expectativas históricas. Algunos de los incendios a los que hemos respondido este año se comportan de maneras que los bomberos veteranos simplemente no habían visto antes", declaró.

Entre los afectados está Bruce Brown, de 76 años, quien descubrió que su cabaña había quedado completamente destruida.

"Se parece mucho a la luna. Está completamente calcinada. Los postes de luz están caídos por todo el cañón", relató.

Otra residente, Alyssa Olsen, contó que el fuego consumió la cabaña de su familia, donde conservaban recuerdos de varias generaciones.

"Esas cosas no se pueden reconstruir, así como así", lamentó.

AP informó que el humo del incendio ha sido visible a cientos de kilómetros de distancia, incluso en Colorado, aunque hasta el momento no ha afectado significativamente la calidad del aire en los parques nacionales Zion y Bryce Canyon, dos de los principales destinos turísticos del estado.

Medidas anunciadas

Además del incendio de Cottonwood, los bomberos combaten otros cinco grandes incendios forestales en Utah, incluido el incendio de Iron, que obligó a evacuar temporalmente la localidad de Eureka.

Las condiciones meteorológicas también mantienen en alerta a otros estados del oeste del país. Según AP, las advertencias por riesgo extremo de incendios abarcan zonas de Idaho, Arizona, Nuevo México y Colorado, donde la combinación de sequía, altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos favorece la rápida propagación del fuego.

A nivel nacional, casi tres millones de acres han sido consumidos por incendios forestales desde principios de año, una cifra superior al promedio registrado durante la última década, de acuerdo con el Centro Nacional Interagencial de Incendios.