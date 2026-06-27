Alcalde de Nueva York inaugura el verano lanzándose vestido con un traje a una piscina pública

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se lanzó este sábado, vestido con traje, a una piscina de East Harlem para dar inicio a la temporada de piscinas de verano. ( MICHAEL NAGLE/NY POST )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inauguró este sábado la temporada de piscinas públicas de la ciudad con un llamativo gesto: se lanzó completamente vestido a la piscina Thomas Jefferson, ubicada en East Harlem, reviviendo una tradición que había permanecido en desuso durante años.

Vestido con traje, camisa de vestir y calcetines negros, Mamdani se zambulló en la piscina ante la mirada de decenas de familias y niños que acudieron a la apertura oficial de la temporada de verano. Tras el salto, el alcalde compartió con los presentes dentro del agua, en un ambiente festivo.

La tradición de que el alcalde inaugure la temporada de piscinas con un chapuzón había dejado de practicarse en años recientes.

Sin embargo, Mamdani ya había adelantado en marzo que contemplaba recuperarla y esta semana confirmó que cumpliría su promesa.





" Para ser sincero , puede que lo haga . Puede que me comprometa a ello ", había declarado meses atrás. Finalmente, este sábado concretó el gesto en la piscina pública de East Harlem.

Entre quienes presenciaron la escena estuvo Mila Mader, una adolescente de 12 años, quien calificó el momento como una sorpresa. "Fue muy divertido. ¡No pensé que lo haría! Y luego me estrechó la mano", relató tras compartir con el alcalde.

El episodio ocurrió apenas unos días después de que la Junta de Normas de Alquiler de la ciudad aprobara congelar durante un año los alquileres regulados de aproximadamente un millón de viviendas, una de las principales promesas impulsadas por Mamdani.

No es su primer chapuzón con traje

No es la primera vez que el alcalde protagoniza una escena similar. Durante la campaña electoral del año pasado también se lanzó al agua vestido, cuando participó en el tradicional chapuzón invernal del Polar Bear Club en Coney Island, una actividad que utilizó para promover su propuesta de congelar los alquileres.

Aunque el gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes, las normas del Departamento de Parques de Nueva York establecen que los usuarios de las piscinas públicas deben utilizar traje de baño, una medida destinada a preservar la calidad del agua y el adecuado funcionamiento de los sistemas químicos de las instalaciones. Sin embargo, la participación del alcalde tuvo un carácter simbólico como parte del acto inaugural de la temporada de verano.