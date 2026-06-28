Festival del libro y la cultura dominicana dedicará un espacio especial a la infancia en Nueva York

El festival del libro y cultura dominicana promueve la lectura infantil con talleres y actividades familiares. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival del Libro y la Cultura Dominicana apostará por la formación de nuevos lectores con un Área Infantil que ofrecerá talleres, cuentacuentos, lecturas y actividades interactivas para niños y sus familias durante los días 11 y 12 de julio en Nueva York.

El director de Cultura Dominicana en el Exterior, Rey Andújar, explicó que este espacio fue concebido para promover el amor por la lectura desde edades tempranas y fortalecer los vínculos familiares a través de la cultura.

"Durante el sábado 11 y el domingo 12 de julio, este espacio ofrecerá una programación continua de talleres interactivos, lecturas, cuentacuentos y encuentros con autores, orientados a fomentar el amor por la lectura desde edades tempranas y fortalecer los vínculos familiares a través de la cultura", aseguró.

Actividades para toda la familia

La coordinación del Área Infantil estará a cargo de la escritora y educadora Elizabeth Balaguer, quien diseñó una programación que incluye talleres creativos, actividades de conciencia ambiental, lecturas en voz alta y experiencias participativas.

Según Andújar, "la escritora y educadora Elizabeth Balaguer, coordinadora del área, destaca una agenda que integra talleres creativos, actividades de conciencia ambiental, lecturas en voz alta y experiencias participativas, diseñadas para estimular la imaginación, la creatividad y el vínculo emocional con los libros".

El programa contará con la participación de escritoras e ilustradoras como Taína Almodóvar, Dulce Elvira de los Santos y Carisa Musialik, quienes también impartirán talleres dirigidos tanto a niños como a sus familias.

Al referirse a la programación, Andújar indicó que esta "contará con la participación de escritoras e ilustradoras de alto nivel como Taína Almodóvar, Dulce Elvira de los Santos y Carisa Musialik, entre otras figuras destacadas, quienes además impartirán talleres de lectura dirigidos a niños y también a familias, ampliando el alcance formativo del espacio".

Asimismo, señaló que las actividades combinarán literatura e identidad mediante propuestas lúdicas que resaltan la cultura dominicana, con el objetivo de fomentar la formación de lectores, fortalecer los referentes culturales y estimular el pensamiento creativo.

La programación del domingo incluirá talleres familiares, manualidades y encuentros entre autores y el público, con un enfoque intergeneracional que busca involucrar activamente a niños, padres y cuidadores en las actividades.

El Área Infantil cuenta con el patrocinio del programa Little Readers de Dominican Writers y del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con los organizadores, este espacio forma parte de la visión integral del Festival del Libro y la Cultura Dominicana, que busca consolidar una comunidad lectora entre la diáspora dominicana a través de actividades dirigidas a todas las generaciones.