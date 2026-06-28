Al menos cuatro muertos por inundaciones en Kentucky; gobernador declara estado de emergencia

Conductores maniobran sus vehículos a través de las inundaciones que azotan West Parrish Avenue tras fuertes lluvias, el sábado 27 de junio de 2026, en Owensboro, Kentucky. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cuatro personas murieron a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Kentucky, donde el gobernador Andy Beshear declaró el estado de emergencia ante el pronóstico de más precipitaciones y el riesgo de nuevas crecidas, informó la agencia Associated Press (AP).

Las víctimas fueron reportadas en los condados de Madison y Jackson, mientras equipos de emergencia realizaban rescates en viviendas y vehículos atrapados por el agua.

Según Beshear, tres de los fallecidos fueron localizados en el condado de Madison y una cuarta víctima en el condado de Jackson.

De acuerdo con AP, dos de las víctimas —un hombre y una mujer— fueron encontradas sin vida dentro de su vivienda, luego de que las inundaciones anegaran parte de la ciudad de Richmond y dejaran a varios residentes atrapados en sus hogares.

Otra persona murió tras quedar atrapada en un vehículo sobre la carretera Tates Creek Road, cerca de Lexington, según la oficina del forense del condado de Madison.

Carlos Coyle, forense adjunto del condado, informó que los equipos de búsqueda y rescate continuaban recorriendo las zonas más afectadas casa por casa en busca de posibles víctimas, aunque algunas áreas seguían siendo inaccesibles por el nivel del agua.

Continúan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por inundaciones repentinas para sectores de Kentucky e Indiana debido a las fuertes precipitaciones.

Según AP, algunas zonas del suroeste de Indiana habían acumulado entre cuatro y diez pulgadas de lluvia hasta la tarde del sábado, mientras que en Kentucky se esperaba que algunos sectores recibieran hasta siete pulgadas adicionales antes del final del día.

El gobernador advirtió que las inundaciones ya habían obligado al cierre de al menos 12 carreteras estatales y afectaban numerosas vías locales, especialmente en el condado de Madison.

"Se trata de una grave inundación, en la que los equipos ya han tenido que realizar numerosos rescates acuáticos en vehículos y viviendas en todo el estado", expresó Beshear en un comunicado.

"Dado que las fuertes lluvias continuarán hasta altas horas de la noche, pedimos a la población que se mantenga alerta y evite conducir, especialmente después del anochecer, cuando la visibilidad es reducida", agregó.

Evacuaciones preventivas

En el condado de Bullitt, al noroeste de Kentucky y cerca de Louisville, las autoridades recomendaron la evacuación preventiva de residentes de una carretera rural tras registrarse un deslizamiento de tierra en el terraplén de una presa.

Las autoridades aclararon que la estructura permanecía estable y que no existían indicios de un colapso inminente.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que esa zona había recibido alrededor de tres pulgadas de lluvia durante los dos días previos, condiciones que incrementaron el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, según AP.