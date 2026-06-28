Marina de EE. UU. busca a un infante de marina desaparecido durante entrenamiento en California

El USS Anchorage, un buque de transporte anfibio, navega por la ensenada de Cook en Alaska el miércoles 1 de mayo de 2013. ( FUENTE EXTERNA )

La Marina de Estados Unidos mantiene una intensa operación para localizar a un infante de marina que desapareció durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa del sur de California, mientras varias agencias participan en las labores de búsqueda y recuperación.

Según informó la Armada en un comunicado, el militar fue reportado como desaparecido poco después de la medianoche del jueves mientras participaba en un entrenamiento conjunto entre el Grupo Anfibio de Ataque Makin Island y la 13.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, a bordo del buque USS Anchorage.

Las labores comenzaron de inmediato como una misión de búsqueda y rescate, pero el viernes por la noche fueron reclasificadas como una operación de búsqueda y recuperación.

La identidad del infante de marina no ha sido revelada mientras las autoridades notifican a sus familiares.

La operación ha cubierto un área de aproximadamente 2,400 millas cuadradas (unos 6,200 kilómetros cuadrados) y ha movilizado tres embarcaciones de superficie y 12 aeronaves de la Marina, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y todos los afectados durante este difícil momento", expresó la Armada en el comunicado citado por AP.

Segundo caso reciente

Este es al menos el segundo operativo de búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en menos de seis semanas.

En mayo, el Ejército de Estados Unidos recuperó los restos del segundo de dos soldados que habían desaparecido durante ejercicios militares en Marruecos, poniendo fin a una operación multinacional que incluyó recursos aéreos, navales y tecnología de inteligencia artificial.

El USS Anchorage, desde donde desapareció el infante de marina, es un buque de transporte anfibio con base en la Base Naval de San Diego.