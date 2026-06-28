Investigan posible caso de crueldad animal tras hallazgo de 117 perros muertos en California

Investigadores buscan restos de animales como parte de una investigación de crueldad animal en California. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de California investigan un presunto caso de maltrato animal tras hallar los restos de al menos 117 perros enterrados en un refugio que se promocionaba como un centro "sin sacrificio". Muchos de los animales presentaban heridas de bala, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt.

Durante un allanamiento realizado el jueves en el Miranda's Rescue Animal Sanctuary, ubicado en Fortuna, los investigadores también encontraron 21 cráneos de perros, cientos de huesos y otros restos óseos, además de una zona dentro de un granero donde creen que los animales pudieron haber sido sacrificados. Cerca del lugar fueron hallados más de 600 collares para perros, de acuerdo con las autoridades.

El sheriff del condado, William Honsal, calificó el hallazgo como una "escena espantosa" y señaló que, por el momento, no se han presentado cargos, mientras continúa la investigación.

Investigación en desarrollo

La pesquisa comenzó en abril, luego de que la oficina del sheriff recibiera información considerada creíble sobre presuntos casos de crueldad animal, fraude y conspiración relacionados con el refugio, informó AP.

Los investigadores utilizaron un radar de penetración terrestre para localizar 117 restos de perros enterrados en distintas etapas de descomposición en un campo abierto de la propiedad.

Posteriormente, se realizaron radiografías a 70 de los cuerpos recuperados, las cuales revelaron fragmentos de bala en muchos de ellos. Según la oficina del sheriff, la causa de muerte de varios animales parece haber sido disparos.

Además de los restos completos, las autoridades encontraron otros restos en avanzado estado de descomposición, cuyo análisis continúa.

Defensa del refugio

El refugio se defendía como un centro "sin eutanasia". Miranda's Rescue recibía perros provenientes tanto de particulares como de otros refugios y cobraba tarifas por los traslados, además de recibir donaciones para cubrir gastos de alimentación, atención veterinaria, mantenimiento y personal.

En un comunicado publicado el pasado 18 de junio en la página web del refugio, su fundadora, Shannon Miranda, sostuvo que la cobertura mediática reciente ha ofrecido una visión "incompleta y, en algunos casos, inexacta" de su trabajo.

"En Miranda's Rescue, nuestra misión es salvar a tantos animales como podamos de forma segura, siempre buscando el equilibrio entre la compasión por los animales y nuestra responsabilidad de proteger a las familias, los niños, otras mascotas y al público", escribió.

Miranda también afirmó que el refugio no practicaba la eutanasia para liberar espacio, aunque reconoció que esta podía aplicarse en circunstancias excepcionales.

"Existen circunstancias excepcionales en las que la eutanasia puede ser necesaria: cuando un animal padece una enfermedad terminal o cuando representa un peligro grave y continuo para las personas u otros animales", indicó.

Agregó que, en esos casos, "tomamos la decisión más humana y responsable posible, siempre teniendo en cuenta la seguridad pública y el bienestar animal".

Hallazgos impactantes

Según documentos judiciales citados por AP, dos defensores de los animales alertaron a las autoridades tras observar, mediante cámaras de vigilancia instaladas en una propiedad vecina, movimientos en un presunto sitio de entierro dentro del refugio. Posteriormente, ambos ingresaron al terreno y desenterraron restos de perros.

"Esta investigación apenas está comenzando", afirmó Honsal. "Hay una enorme cantidad de datos que procesar, testigos que entrevistar y pruebas que examinar".