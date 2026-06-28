Nueva York y San Francisco cierran el Mes del Orgullo con multitudinarios desfiles LGBTQ+

Miles de personas participaron este domingo en los desfiles del Orgullo LGBTQ+ en Nueva York, San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos, con los que concluyeron las celebraciones del Mes del Orgullo en un contexto marcado por el debate sobre los derechos de las personas transgénero y las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), las actividades coincidieron con el aniversario del levantamiento de Stonewall de 1969, considerado un punto de inflexión para el movimiento moderno por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Los eventos combinaron el ambiente festivo con llamados a la defensa de los derechos de la comunidad, en momentos en que la administración Trump impulsa medidas para revertir políticas relacionadas con las personas transgénero y los programas de diversidad, equidad e inclusión.

"A medida que se borran los eventos y símbolos LGBTQIA+, es vital que nuestra comunidad tenga espacios seguros donde manifestarse y marchar para dejar claro que estamos aquí", expresó Chris Piedmont, portavoz de Heritage of Pride, organización encargada del desfile de Nueva York.

"No nos borrarán", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/orgullo1-5b13e0b9.jpg Personas asisten al desfile por el Mes del Orgullo LGBTQ+. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/orgullo2-41b1d58a.jpg Personas asisten al desfile por el Mes del Orgullo LGBTQ+ (FUENTE EXTERNAA) ‹ >

Un desfile con fuerte carga simbólica

Según AP, tanto el desfile de Nueva York como el de San Francisco tienen sus orígenes en las marchas realizadas en 1970 para conmemorar la rebelión ocurrida el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, cuando clientes del establecimiento enfrentaron una redada policial, dando origen a una nueva etapa del activismo por los derechos LGBTQ+.

En Nueva York también se celebró la Marcha por la Liberación Queer, organizada por activistas que consideran que el desfile principal ha adquirido un carácter demasiado corporativo.

Reclamos por la atención a jóvenes transgénero

La agencia AP informó que algunos activistas aprovecharon la jornada para exigir que determinados hospitales de Nueva York sean excluidos de futuras ediciones del desfile, luego de anunciar que dejarían de ofrecer tratamientos de afirmación de género a menores transgénero.

"¿Cómo pueden permitir que instituciones que perjudican activamente a jóvenes LGBTQ+ desfilen en el Orgullo?", cuestionó Christen Clifford, madre de dos hijos transgénero, durante una rueda de prensa previa al desfile.

"Espero que el Orgullo de la Ciudad de Nueva York prohíba la participación de estos hospitales en futuros desfiles del Orgullo hasta que reanuden la atención médica y para que familias como la mía sepan que están escuchando nuestras preocupaciones", agregó.

Heritage of Pride explicó que mantiene conversaciones con los centros de salud involucrados y señaló que los participantes pertenecen a grupos de empleados LGBTQ+, no a las directivas responsables de las decisiones médicas.

Un mensaje de unidad

Entre los asistentes al desfile de Nueva York estuvo Carlos Duarte, quien viajó desde Long Island para participar en la celebración.

"Es muy importante que estemos aquí... que estemos todos juntos por amor, paz y para mostrarle al mundo quiénes somos", expresó.

Además de Nueva York y San Francisco, ciudades como Seattle también realizaron desfiles del Orgullo este domingo, poniendo fin a un mes de actividades dedicadas a la visibilización y defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos