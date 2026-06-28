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deportación Luis Campusano
deportación Luis Campusano

ICE deporta a dominicano condenado por violación y abuso sexual

Luis Campusano había sido condenado por violación y abuso sexual, lo que llevó a su deportación a la República Dominicana

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    ICE deporta a dominicano condenado por violación y abuso sexual
    Luis Campusano había sido condenado por violación y abuso sexual. (FUENTE EXTERNA)

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la deportación del dominicano Luis Campusano, quien había sido condenado por violación y abuso sexual en ese país y sobre quien pesaba una orden final de expulsión desde noviembre de 2025.

    A través de un comunicado, la agencia indicó que Campusano, identificado como un inmigrante en situación migratoria irregular con antecedentes penales, fue devuelto a la República Dominicana como parte de las operaciones de deportación que ejecuta la administración del presidente Donald Trump.

    Operaciones de deportación

    "El DHS ha expulsado o devuelto a casi 900,000 inmigrantes ilegales desde el 20 de enero de 2025", afirmó Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Control y Expulsión del ICE.

    • El funcionario sostuvo que los vuelos de deportación, incluidos aquellos realizados en coordinación con el Departamento de Defensa, buscan retirar del país a extranjeros con antecedentes criminales.
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    "Los vuelos de deportación del ICE, incluidos los realizados en colaboración con el Departamento de Guerra, ayudan a garantizar que estos inmigrantes ilegales con antecedentes penales estén fuera de nuestras comunidades y no representen una amenaza para nuestras familias, amigos o vecinos", declaró.

    Según ICE, la deportación de Campusano había sido ordenada en noviembre de 2025 y fue ejecutada recientemente como parte de las acciones de cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses.

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