ICE deporta a dominicano condenado por violación y abuso sexual
Luis Campusano había sido condenado por violación y abuso sexual, lo que llevó a su deportación a la República Dominicana
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la deportación del dominicano Luis Campusano, quien había sido condenado por violación y abuso sexual en ese país y sobre quien pesaba una orden final de expulsión desde noviembre de 2025.
A través de un comunicado, la agencia indicó que Campusano, identificado como un inmigrante en situación migratoria irregular con antecedentes penales, fue devuelto a la República Dominicana como parte de las operaciones de deportación que ejecuta la administración del presidente Donald Trump.
Operaciones de deportación
"El DHS ha expulsado o devuelto a casi 900,000 inmigrantes ilegales desde el 20 de enero de 2025", afirmó Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Control y Expulsión del ICE.
- El funcionario sostuvo que los vuelos de deportación, incluidos aquellos realizados en coordinación con el Departamento de Defensa, buscan retirar del país a extranjeros con antecedentes criminales.
"Los vuelos de deportación del ICE, incluidos los realizados en colaboración con el Departamento de Guerra, ayudan a garantizar que estos inmigrantes ilegales con antecedentes penales estén fuera de nuestras comunidades y no representen una amenaza para nuestras familias, amigos o vecinos", declaró.
Según ICE, la deportación de Campusano había sido ordenada en noviembre de 2025 y fue ejecutada recientemente como parte de las acciones de cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses.