ICE deporta a dominicano condenado por violación y abuso sexual

Luis Campusano había sido condenado por violación y abuso sexual. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la deportación del dominicano Luis Campusano, quien había sido condenado por violación y abuso sexual en ese país y sobre quien pesaba una orden final de expulsión desde noviembre de 2025.

A través de un comunicado, la agencia indicó que Campusano, identificado como un inmigrante en situación migratoria irregular con antecedentes penales, fue devuelto a la República Dominicana como parte de las operaciones de deportación que ejecuta la administración del presidente Donald Trump.

Operaciones de deportación

"El DHS ha expulsado o devuelto a casi 900,000 inmigrantes ilegales desde el 20 de enero de 2025", afirmó Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Control y Expulsión del ICE.

El funcionario sostuvo que los vuelos de deportación, incluidos aquellos realizados en coordinación con el Departamento de Defensa, buscan retirar del país a extranjeros con antecedentes criminales.

??We recently deported Luis Campusano, a criminal illegal alien from the Dominican Republic convicted of RAPE and SEXUAL ABUSE.



"DHS has removed or returned nearly 900,000 illegal aliens since Jan. 20, 2025," said ICE Enforcement and Removal Operations Executive Associate... pic.twitter.com/Eii4VezAHX — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) June 27, 2026

"Los vuelos de deportación del ICE, incluidos los realizados en colaboración con el Departamento de Guerra, ayudan a garantizar que estos inmigrantes ilegales con antecedentes penales estén fuera de nuestras comunidades y no representen una amenaza para nuestras familias, amigos o vecinos", declaró.

Según ICE, la deportación de Campusano había sido ordenada en noviembre de 2025 y fue ejecutada recientemente como parte de las acciones de cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses.