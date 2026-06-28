Mueren tres bomberos mientras combatían incendios forestales entre Utah y Colorado

EE. UU. el viernes 26 de junio de 2026, muestra a los bomberos respondiendo al incendio de Cottonwood el miércoles 24 de junio de 2026, sobre el lago Birch, cerca de Beaver, Utah.

Tres bomberos murieron y otros dos resultaron heridos mientras participaban en las labores para combatir incendios forestales en la frontera entre Utah y Colorado, en medio de una temporada marcada por el avance de grandes fuegos impulsados por el calor, la sequía y los fuertes vientos, informó la agencia Associated Press (AP).

El Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos informó que las víctimas formaban parte de un operativo conjunto para contener los incendios Knowles y Gore, que se desarrolló el sábado.

"El Servicio de Lucha contra Incendios Forestales de EE. UU. se solidariza con el Servicio Forestal del USDA en el dolor y en nuestro apoyo incondicional a los seres queridos que quedaron atrás. Su valentía, dedicación y sacrificio jamás serán olvidados", expresó la agencia en un comunicado publicado en Facebook.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de los bomberos fallecidos ni las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Incendio Cottonwood

AP informó que el incendio de Cottonwood, el más grande activo actualmente en Estados Unidos, sigue expandiéndose en el suroeste de Utah.

Las llamas han consumido más de 373 kilómetros cuadrados de terreno y han destruido parte de una estación de esquí, además de varias cabañas de verano.

Las condiciones del terreno han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia.

"Es difícil introducir excavadoras y otra maquinaria pesada ahí. Es difícil introducir camiones de bomberos", explicó Alyssa Mason, portavoz asignada al incendio.

"No hace imposible combatir el incendio, pero sí ralentiza bastante las cosas", agregó.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó la situación como "desoladora", aunque agradeció el trabajo de los bomberos por lograr lo que describió como "varias intervenciones milagrosas para detener y salvar incendios".

Temporada crítica de incendios

Según AP, cientos de bomberos han sido desplegados para combatir los incendios que afectan a Utah, donde la combinación de una sequía histórica, temperaturas elevadas, baja humedad y fuertes vientos ha favorecido la rápida propagación del fuego.

El gobernador Cox declaró el estado de emergencia esta semana y autorizó restricciones al uso de fuegos artificiales antes de las celebraciones del 4 de julio.

El guardabosques estatal Jamie Barnes señaló que los incendios registrados en los últimos días presentan un comportamiento sin precedentes y han puesto a prueba la capacidad de respuesta del estado.

En Colorado, el gobernador Jared Polis también declaró el estado de emergencia y autorizó el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar las labores de extinción.

Riesgo se extiende por el oeste de EE. UU.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por condiciones extremas para incendios forestales en amplias zonas del oeste del país, desde California hasta Arizona y Nuevo México.

En Arizona, un nuevo incendio avanzó cerca del Parque Nacional del Gran Cañón, mientras otro obligó a emitir órdenes de evacuación para residentes cercanos a la montaña Kendrick.

Asimismo, varias compañías eléctricas realizaron cortes preventivos del suministro en Arizona y Utah para reducir el riesgo de que las líneas eléctricas provoquen nuevos incendios.

De acuerdo con AP, cerca de tres millones de acres han sido consumidos por incendios forestales en Estados Unidos desde principios de año, una cifra superior al promedio registrado durante la última década.