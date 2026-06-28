Ola de calor afectará a más de 130 millones de personas en EE. UU. antes del 4 de julio

La ola de calor en Estados Unidos durante Navidad 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Una intensa ola de calor acompañada de altos niveles de humedad afectará esta semana a gran parte del centro y este de Estados Unidos, donde más de 130 millones de personas están bajo alertas por calor extremo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los meteorólogos prevén que las temperaturas aumenten en los días previos al feriado del 4 de julio, con máximas que en varias zonas superarán los 38 grados Celsius. La elevada humedad hará que la sensación térmica alcance entre 40 y 43 grados, e incluso hasta 46 grados Celsius en algunos lugares.

De acuerdo con la agencia meteorológica, el calor extremo se extenderá desde las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos, el Atlántico Medio, el valle del río Misisipi y el valle del río Ohio, manteniéndose hasta el próximo fin de semana.

Varias ciudades romperían récords de temperatura

Según AP, varias de las principales ciudades del país podrían registrar las temperaturas más altas del año justo cuando albergan las celebraciones por el Día de la Independencia y eventos relacionados con el 250 aniversario de Estados Unidos.

Entre las ciudades que sentirán con mayor intensidad la ola de calor figuran Nueva York, Filadelfia, Washington, Baltimore, Chicago, Indianápolis, Detroit, San Luis, Dallas, Little Rock y Memphis.

El meteorólogo Bryan Putnam, del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que algunas localidades, desde la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra, podrían registrar temperaturas récord a finales de la semana.

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La humedad agravará el riesgo

Los pronósticos indican que las temperaturas oscilarán entre los 30 y 40 grados Celsius, mientras que la humedad incrementará considerablemente la sensación térmica.

"Ese calor afecta a cualquiera", advirtió Putnam. "No se trata solo de adultos mayores, niños pequeños o personas que pasan mucho tiempo al aire libre. Este calor realmente podría afectar a todos, especialmente a quienes permanezcan en exteriores durante el fin de semana festivo".

Los expertos también alertaron que las temperaturas nocturnas, que permanecerán entre los 21 y 30 grados Celsius, ofrecerán poco alivio, especialmente para quienes no cuentan con aire acondicionado.

El meteorólogo de AccuWeather, Tyler Roys, explicó que un sistema de alta presión, conocido como "cúpula de calor", favorecerá el aumento de las temperaturas y reducirá las probabilidades de lluvia en gran parte del este del país.

También aumenta el riesgo de incendios

Mientras el este enfrenta temperaturas sofocantes, el oeste de Estados Unidos continúa bajo condiciones críticas por incendios forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el calor, los fuertes vientos y la baja humedad favorecen la rápida propagación de incendios en la Gran Cuenca y el suroeste del país.

AP recordó que el domingo tres bomberos murieron y otros dos resultaron heridos mientras combatían incendios forestales en la frontera entre Colorado y Utah, donde las condiciones extremas han complicado las labores de contención.

Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y buscar lugares con aire acondicionado para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.