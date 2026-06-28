Acusan a padres en Michigan de asesinar a su hijo de 7 años tras llegar a pesar 255 libras

Jessica y Damien O'Brien están acusados de asesinato en segundo grado, abuso infantil y tortura por la muerte de su hijo de 7 años, que tenía un sobrepeso alarmante. ( FUENTE EXTERNA )

Una pareja del estado de Michigan fue acusada de asesinato en segundo grado y otros delitos por la muerte de su hijo de 7 años, quien, según las autoridades, llegó a pesar unos 116 kilogramos debido a una alimentación basada casi exclusivamente en comida chatarra y a la falta de atención médica.

Los fiscales del condado de Genesee presentaron cargos contra Damien y Jessica O'Brien por asesinato en segundo grado, abuso infantil y tortura, tras la muerte de Casper O'Brien.

"A simple vista, se trata de un sufrimiento cruel y extremo para este niño, causado por la negligencia de sus padres", declaró el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, en declaraciones difundidas por su oficina a través de Facebook.

Una dieta basada en comida ultraprocesada

Según informó TMZ, el peso del menor aumentó de manera drástica en poco más de un año, pasando de unas 104 libras (47 kilogramos) en febrero de 2024 a 255 libras (116 kilogramos) al momento de su fallecimiento.

De acuerdo con la investigación, Casper era alimentado de forma constante con papas fritas, papitas, jugo de manzana y otros alimentos poco saludables. Además, el medio indicó que no existen evidencias de que realizara actividad física.

TMZ también señaló que el niño vivía en condiciones insalubres, sufría úlceras por presión y no estaba matriculado en la escuela. La pareja también tiene una hija de 5 años.

La causa de la muerte

Según WJRT ABC12, la autopsia determinó que Casper murió a causa de una insuficiencia cardíaca provocada por una miocardiopatía dilatada asociada a la obesidad.

El medio recordó que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un niño de la edad y estatura de Casper —unos 128 centímetros— suele pesar alrededor de 27 kilogramos.

El fiscal Leyton afirmó que el padre del menor tenía empleo y seguro médico, pero el niño aparentemente no recibía chequeos médicos de rutina.

Además, las autoridades señalaron que la familia contactó a un veterinario para atender a su perro la misma mañana en que el niño falleció.

Comparecerán ante la justicia

Los padres deberán comparecer ante un tribunal el próximo 2 de julio para responder por los cargos que enfrentan.

En la necrológica del menor, citada por TMZ, Casper fue descrito como "un niño brillante y cariñoso cuyo espíritu alegre contagiaba a todos los que lo rodeaban". El obituario también señala que le sobrevivía una hermana de cinco años y que anteriormente había fallecido un hermano menor.