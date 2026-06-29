Autoridades retoman el control de cárcel en Carolina del Norte tras motín con toma de rehenes

Policía de Carolina del Norte trasladan a un recluso a otro centro de detención debido a un motín. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades recuperaron este lunes el control del Centro Regional de Detención Bertie-Martin, en el este de Carolina del Norte, luego de que un grupo de reclusos sometiera al personal penitenciario y tomara parte de las instalaciones durante varias horas. La información fue publicada por la agencia Associated Press (AP).

El incidente comenzó alrededor de las 5:00 de la madrugada en la cárcel ubicada en Windsor, a unos 190 kilómetros al este de Raleigh, donde en ese momento se encontraban tres guardias y 88 reclusos, según informó la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte.

De acuerdo con las autoridades, los internos tomaron como rehenes a dos agentes penitenciarios, mientras que un tercer guardia logró escapar y alertar sobre la situación.

La emergencia movilizó a fuerzas del orden locales, estatales y federales, incluidos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes ingresaron posteriormente al centro de detención y retomaron el control de las instalaciones.

Liberación de rehenes

Antes de la intervención, las negociaciones permitieron la liberación de los dos guardias retenidos y de 80 reclusos que permanecían en distintas áreas del penal. Ocho internos continuaban dentro de la prisión hasta que las autoridades completaron el operativo.

El sheriff del condado de Bertie, Tyrone Ruffin, informó que los dos guardias liberados recibieron atención médica, aunque no ofreció detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

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La Oficina Estatal de Investigación indicó que todos los reclusos y miembros del personal fueron localizados y que quienes resultaron lesionados recibieron tratamiento.

Evaluación de daños

Tras el motín, la cárcel permanecerá cerrada mientras se evalúan los daños ocasionados durante la toma. Los reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios.

Las autoridades aseguraron que en ningún momento existió una amenaza para la población.

Hasta el momento no se ha informado qué originó el motín ni por qué únicamente tres agentes custodiaban a los 88 internos cuando ocurrió el incidente.

"En este momento tenemos muchas cosas en marcha que estamos tratando de controlar. Haré pública esa información tan pronto como me sea posible", declaró el sheriff Ruffin