Bill Maher arremete contra Darializa Ávila y la califica como la "paciente cero" de la cultura woke

El comediante y presentador estadounidense Bill Maher lanzó fuertes críticas contra la candidata a congresista demócrata electa por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, a quien calificó como la "paciente cero" del "virus de la mente woke", durante la más reciente edición de su programa real time with Bill Maher, transmitido por HBO.

Maher aseguró que Ávila Chevalier representa el sector más radical del partido demócrata debido a posturas que, según afirmó, incluyen la eliminación de las cárceles, la policía y las fronteras.

"Hay una candidata que será congresista por el Distrito 13 de Nueva York. El New York Times le preguntó si una persona que asesina a otra al azar debería ir a la cárcel y no pudieron lograr que respondiera que sí", dijo el presentador durante el programa.

También afirmó que la demócrata ha expresado posiciones como "no más policías nunca", que ha calificado a los veteranos de guerra como "criminales de guerra" y recordó publicaciones pasadas en las que criticó a la exvicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Joe Biden.

"Existe un virus de la mente woke y creo que encontramos a la paciente cero", expresó Maher.

Reacción de Maher

Las declaraciones se producen días después de que Ávila Chevalier derrotara en las primarias demócratas al veterano congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, asegurando la nominación para representar un distrito que abarca el Alto Manhattan y partes del Bronx.

Durante el programa, Maher conversó con el vicepresidente JD Vance sobre el rumbo del Partido Demócrata y advirtió que el crecimiento del ala más progresista podría hacer que, por primera vez, considere no votar por un candidato demócrata.

"Si hacia ahí va el Partido Demócrata —con esta obsesión con Israel, el odio hacia los judíos, el rechazo al capitalismo y la idea de eliminar las prisiones— entonces mi voto está en juego", afirmó.

El conductor explicó que históricamente ha votado por candidatos demócratas porque los consideraba la mejor opción, aunque reconoció que se siente cada vez más incómodo con el crecimiento de los sectores socialistas y de izquierda más radical dentro del partido.

No obstante, Maher también señaló que mantiene diferencias con el presidente Donald Trump, especialmente por sus cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones en Estados Unidos, postura que calificó como un factor determinante para no respaldarlo.

Según el New York Post, la campaña de Darializa Ávila Chevalier no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones del comediante.