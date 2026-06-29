Avión de JetBlue habría chocado con un dron a 3,000 pies de altura cerca del JFK

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión de JetBlue reportó haber impactado con un dron mientras realizaba su aproximación al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, un incidente que está bajo investigación de las autoridades federales y que ocurre apenas días después de otro episodio similar cerca del aeropuerto de Newark.

De acuerdo con la aerolínea y medios estadounidenses, el hecho ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana de este lunes, cuando la aeronave descendía a unos 3,000 pies de altura para aterrizar.

En un audio de las comunicaciones con la torre de control, obtenido por WABC, el piloto informó que el dron impactó la parte superior de la cabina durante la maniobra de aproximación.

"Colisionamos con un dron allí atrás en el giro cuando nos acercábamos a ASALT, solo quería pasarte el control", se escucha decir al piloto.

Pese al reporte, el vuelo aterrizó sin contratiempos y los pasajeros desembarcaron con normalidad.

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"El vuelo aterrizó sin incidentes, los pasajeros desembarcaron con normalidad y el avión fue retirado de servicio para una inspección posterior al vuelo, en la que no se encontraron daños ni indicios de colisión", indicó JetBlue en un comunicado enviado al New York Post.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que investigará el incidente. La agencia recibe cada mes más de un centenar de reportes sobre avistamientos de drones cerca de aeropuertos, una situación que representa un riesgo para la seguridad aérea.

Las autoridades recuerdan que operar drones en zonas restringidas o cerca de aeropuertos sin autorización puede conllevar multas y procesos penales, además de posibles penas de prisión.

Otro incidente reciente

El caso ocurre apenas unos días después de que un avión Boeing 737 de United Airlines, con 106 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, evitara por escasos metros impactar un dron durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

En una grabación de las comunicaciones con el control aéreo, verificada por CNN, el piloto advirtió que la aeronave "casi chocó con un dron", el cual pasó aproximadamente a 30 metros por debajo del avión.

Otro piloto que se aproximaba al mismo aeropuerto también reportó haber observado el dispositivo volando a unos 2,000 pies de altura, según registros de audio divulgados posteriormente.