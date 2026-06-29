Mujer atropella a 13 personas con motocicleta de tres ruedas en parque de Brooklyn; cuatro resultan gravemente heridas

Una mujer de 53 años fue arrestada luego de perder el control de una motocicleta de tres ruedas y atropellar a varias personas que participaban en una actividad recreativa en un parque de Brooklyn, dejando un saldo de 13 heridos, cuatro de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió la noche del domingo, alrededor de las 6:40 p.m., en el parque Commodore Barry, ubicado cerca de Flushing Avenue y Navy Street, en el sector de Fort Greene, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con las autoridades, la conductora sufrió heridas leves, mientras que las otras 12 víctimas eran peatones que se encontraban en el parque. Aunque cuatro personas resultaron gravemente lesionadas, se espera que todas sobrevivan.

Testimonios de testigos

Testigos indicaron que en el lugar se celebraba un evento de música house y que decenas de personas estaban bailando cuando ocurrió el accidente.

"Todo el mundo estaba de fiesta, bailando y pasándolo bien", relató Andre Stanley a NBC New York. Explicó que inicialmente pensó que se trataba de una pelea al escuchar los gritos, hasta que se dio cuenta de que una motocicleta había embestido a varias personas.

Otro testigo, identificado como Eddie, aseguró que la conductora salió despedida del vehículo tras frenar bruscamente, mientras varias personas fueron alcanzadas en la acera.

"Vi a algunas personas tendidas en el suelo. Algunas sangraban y otras permanecían inmóviles", comentó.

Investigación del incidente

Según versiones de testigos citadas por Telemundo 47 y NBC New York, la mujer habría chocado previamente contra un vehículo estacionado en doble fila en una calle cercana y luego intentó atravesar el parque para salir hacia otra vía, momento en que perdió el control de la motocicleta Can-Am de tres ruedas.

Vecinos de Fort Greene señalaron que nunca habían presenciado un incidente similar en ese parque y expresaron alivio porque no se registraran víctimas mortales.

Tras la investigación preliminar, la conductora fue acusada de poner en peligro a otras personas de manera temeraria, conducción temeraria, no ceder el paso a peatones y conducir con una licencia no válida.