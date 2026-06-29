Nueva York renombra de forma temporal 18 calles en honor a los jugadores de los Knicks

Séptima Avenida y West 32nd Street renombrada temporalmente como el jugador de origen dominicano Karl-Anthony Towns (#32). ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York renombró de forma temporal 18 calles en honor a los jugadores de los New York Knicks, como parte de las celebraciones por el campeonato de la NBA conquistado por la franquicia, un título que puso fin a una espera de más de cinco décadas.

La iniciativa, anunciada por el Departamento de Transporte de la ciudad, consiste en la instalación de letreros con los colores azul y naranja del equipo en intersecciones ubicadas entre la Sexta y la Séptima Avenida, desde Greenwich Village hasta Midtown. Cada calle lleva el nombre de un jugador acompañado por el número de su camiseta.

Entre las vías rebautizadas figuran las dedicadas a figuras como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby, Mitchell Robinson y José Alvarado, entre otros integrantes del plantel campeón.

New Yorkers are still feeling Knicks fever!



Today we put up special street signs honoring the 2026 World Champion @nyknicks players.



Check them out along 6th and 7th Avenues from Houston Street to 55th Street! pic.twitter.com/5AR4xr6AmR — NYC DOT (@NYC_DOT) June 29, 2026

Las intersecciones designadas son las siguientes:

Sexta Avenida y West Houston Street – Jordan Clarkson (#00)

Sexta Avenida y Bleecker Street – Dillon Jones (#1)

Sexta Avenida y Minetta Lane – Miles McBride (#2)

Sexta Avenida y West 3rd Street – Josh Hart (#3)

Sexta Avenida y West 4th Street – Pacôme Dadiet (#4)

Sexta Avenida y Washington Place – José Alvarado (#5)

Sexta Avenida y West 8th Street – OG Anunoby (#8)

Sexta Avenida y West 9th Street – Kevin McCullar Jr. (#9)

Séptima Avenida Sur y West 11th Street – Jalen Brunson (#11)

Séptima Avenida y West 13th Street – Tyler Kolek (#13)

Séptima Avenida y West 20th Street – Jeremy Sochan (#20)

Séptima Avenida y West 23rd Street – Mitchell Robinson (#23)

Séptima Avenida y West 25th Street – Mikal Bridges (#25)

Séptima Avenida y West 32nd Street – Karl-Anthony Towns (#32)

Sexta Avenida y West 44th Street – Landry Shamet (#44)

Séptima Avenida y West 50th Street – Trey Jemison III (#50)

Séptima Avenida y West 51st Street – Mohamed Diawara (#51)

Séptima Avenida y West 55th Street – Ariel Hukporti (#55)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el campeonato trasciende el ámbito deportivo y simboliza la capacidad de la ciudad para unirse en torno a un motivo de celebración.

"Este campeonato es más que baloncesto. Representa de lo que es capaz nuestra ciudad cuando todo está en nuestra contra. Mientras vivamos, cada neoyorquino recordará la unión de nuestra ciudad, no por la tragedia o la adversidad, sino por la alegría y la felicidad", expresó.

Mamdani agregó que las señales de las calles son un homenaje tanto a los jugadores que conquistaron el título como a los aficionados que acompañaron al equipo durante toda la temporada.

El campeonato de los Knicks puso fin a una sequía de 53 años sin coronarse en la NBA y desató multitudinarias celebraciones en toda la ciudad, incluyendo un desfile por Manhattan que reunió a miles de seguidores.