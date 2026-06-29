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New York Knicks homenaje calles
New York Knicks homenaje calles

Nueva York renombra de forma temporal 18 calles en honor a los jugadores de los Knicks

El alcalde Zohran Mamdani resaltó la importancia del campeonato para la unidad de la ciudad y sus aficionados

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    Nueva York renombra de forma temporal 18 calles en honor a los jugadores de los Knicks
    Séptima Avenida y West 32nd Street renombrada temporalmente como el jugador de origen dominicano Karl-Anthony Towns (#32). (FUENTE EXTERNA)

    La ciudad de Nueva York renombró de forma temporal 18 calles en honor a los jugadores de los New York Knicks, como parte de las celebraciones por el campeonato de la NBA conquistado por la franquicia, un título que puso fin a una espera de más de cinco décadas.

    La iniciativa, anunciada por el Departamento de Transporte de la ciudad, consiste en la instalación de letreros con los colores azul y naranja del equipo en intersecciones ubicadas entre la Sexta y la Séptima Avenida, desde Greenwich Village hasta Midtown. Cada calle lleva el nombre de un jugador acompañado por el número de su camiseta.

    Entre las vías rebautizadas figuran las dedicadas a figuras como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby, Mitchell Robinson y José Alvarado, entre otros integrantes del plantel campeón.

    Las intersecciones designadas son las siguientes:

    • Sexta Avenida y West Houston StreetJordan Clarkson (#00)
    • Sexta Avenida y Bleecker StreetDillon Jones (#1)
    • Sexta Avenida y Minetta LaneMiles McBride (#2)
    • Sexta Avenida y West 3rd StreetJosh Hart (#3)
    • Sexta Avenida y West 4th StreetPacôme Dadiet (#4)
    • Sexta Avenida y Washington PlaceJosé Alvarado (#5)
    • Sexta Avenida y West 8th StreetOG Anunoby (#8)
    • Sexta Avenida y West 9th StreetKevin McCullar Jr. (#9)
    • Séptima Avenida Sur y West 11th StreetJalen Brunson (#11)
    • Séptima Avenida y West 13th StreetTyler Kolek (#13)
    • Séptima Avenida y West 20th StreetJeremy Sochan (#20)
    • Séptima Avenida y West 23rd StreetMitchell Robinson (#23)
    • Séptima Avenida y West 25th StreetMikal Bridges (#25)
    • Séptima Avenida y West 32nd StreetKarl-Anthony Towns (#32)
    • Sexta Avenida y West 44th StreetLandry Shamet (#44)
    • Séptima Avenida y West 50th StreetTrey Jemison III (#50)
    • Séptima Avenida y West 51st StreetMohamed Diawara (#51)
    • Séptima Avenida y West 55th StreetAriel Hukporti (#55)

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el campeonato trasciende el ámbito deportivo y simboliza la capacidad de la ciudad para unirse en torno a un motivo de celebración.

    "Este campeonato es más que baloncesto. Representa de lo que es capaz nuestra ciudad cuando todo está en nuestra contra. Mientras vivamos, cada neoyorquino recordará la unión de nuestra ciudad, no por la tragedia o la adversidad, sino por la alegría y la felicidad", expresó.

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    Mamdani agregó que las señales de las calles son un homenaje tanto a los jugadores que conquistaron el título como a los aficionados que acompañaron al equipo durante toda la temporada.

    El campeonato de los Knicks puso fin a una sequía de 53 años sin coronarse en la NBA y desató multitudinarias celebraciones en toda la ciudad, incluyendo un desfile por Manhattan que reunió a miles de seguidores.

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