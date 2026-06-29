Nueva York celebró este domingo una multitudinaria marcha del orgullo LGBTQ+

La bandera que identifica a la comunidad Lgtbq+ ( FUENTE EXTERNA )

Miles de personas inundaron este domingo las calles de Nueva York para participar en la tradicional marcha del orgullo Lgtbq+, en una jornada que combinó el ambiente festivo con llamados a la defensa de los derechos de la comunidad frente a los desafíos actuales.

Con banderas multicolores, música y expresiones de apoyo a la diversidad, la edición de este año se desarrolló bajo el lema "Para todos nosotros", inspirado en una frase atribuida a la activista Marsha P. Johnson: "No hay orgullo para algunos de nosotros sin la liberación de todos nosotros".

Los organizadores destacaron que el mensaje busca visibilizar especialmente a las personas transgénero y no binarias, quienes, aseguran, enfrentan un aumento en los ataques y medidas que afectan sus derechos en distintos niveles de gobierno.

Historia de Stonewall

La marcha también recordó los históricos disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969, cuando miembros de la comunidad Lgtbq+ se enfrentaron a una redada policial en el bar Stonewall Inn, en Greenwich Village. Aquel acontecimiento marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos civiles de las personas Lgtbq+ en Estados Unidos.

Un año después, el 28 de junio de 1970, se celebró la primera Marcha del Día de la Liberación Gay de Christopher Street, origen del actual desfile que este año conmemoró el 57.º aniversario de aquella histórica rebelión.

Según los organizadores, unas 75,000 personas, entre participantes y carrozas decoradas con los colores del arcoíris, desfilaron por Manhattan, mientras miles de espectadores se congregaron a lo largo del recorrido para aplaudir y mostrar su respaldo.

Entre los artistas presentes estuvo la cantante y compositora chilena RUBIO, quien participó por primera vez en el desfile y expresó sentirse "muy contenta y orgullosa" de formar parte del evento.

La artista afirmó que el mensaje de su música, centrado en la libertad y la introspección, guarda estrecha relación con la lucha de la comunidad Lgtbq+.

Rechazo a políticas actuales

Además de la celebración, la marcha sirvió como escenario para expresar rechazo a varias políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, entre ellas las relacionadas con la atención médica para jóvenes transgénero y las iniciativas de diversidad e inclusión.

Los asistentes también recordaron la controversia generada este año tras el retiro de la bandera del Orgullo del Monumento Nacional Stonewall, medida que provocó protestas de activistas y organizaciones hasta que el símbolo fue reinstalado días después.