Mamdani atribuye a la postura sobre Gaza el triunfo de candidatos progresistas en las primarias demócratas de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que el respaldo de votantes contrarios a la política de Israel en la Franja de Gaza fue un factor determinante en la victoria de varios candidatos progresistas durante las elecciones primarias celebradas la semana pasada.

Durante una entrevista en el programa "This Week" de ABC News, Mamdani afirmó que los resultados reflejan un cambio dentro del Partido Demócrata, cuyos votantes —dijo— están cuestionando el apoyo de Estados Unidos a Israel.

"Hemos visto que los demócratas salieron a votar en distritos de toda la ciudad para dejar claro que estaban cansados de que decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes se destinen a violar el derecho internacional y a causar la muerte de miles de civiles", expresó.

El político también sostuvo que, pese al alto al fuego anunciado en Gaza, más de mil palestinos han muerto durante ese período, por lo que insistió en que los neoyorquinos buscan una política basada en la "conciencia, claridad y convicción", además del respeto al derecho internacional.

Resultados de las primarias

Las declaraciones de Mamdani llegan después de que varios candidatos respaldados por su movimiento obtuvieran importantes victorias en las primarias demócratas.

Entre ellos figura Darializa Ávila Chevalier, quien derrotó al congresista Adriano Espaillat en la contienda por el Distrito Congresual 13 de Nueva York.

También resultó vencedor el excontralor de la ciudad Brad Lander, quien superó al representante Dan Goldman, mientras que la asambleísta Claire Valdez, integrante de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), ganó la nominación para el Distrito 7, que quedará vacante tras el retiro de Nydia Velázquez, imponiéndose sobre el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Impacto del conflicto

El presidente del Partido Demócrata del estado de Nueva York, Jay Jacobs, coincidió en que el conflicto entre Israel y Palestina influyó en el resultado de las primarias.

"Sí, creo que el tema Israel-Palestina tuvo un impacto en la elección. Perjudicó a los demócratas del establecimiento", declaró Jacobs al New York Post. Agregó que algunos votantes pudieron haber retirado su apoyo a Espaillat y Goldman debido a sus posiciones favorables a Israel.

Durante la entrevista, Mamdani también reiteró que no respalda que Israel funcione oficialmente como un Estado definido por una sola religión.

"Creo que cualquier Estado que privilegie una religión sobre otra es uno que no puedo decir que apoyo, ya sea Israel, Arabia Saudita o cualquier otro lugar", afirmó. "Todos debemos ser considerados iguales, sin importar nuestra fe", añadió.

Las declaraciones de Mamdani se producen en medio del debate interno que vive el Partido Demócrata sobre la política exterior estadounidense y el conflicto en Medio Oriente, especialmente tras las recientes primarias en Nueva York, donde varios candidatos identificados con posiciones más críticas hacia Israel lograron imponerse sobre figuras tradicionales del partido.