Tras cerrar acuerdo presupuestario, Mamdani deja fuera la ampliación de la Policía de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, alcanzaron un acuerdo de última hora para aprobar el presupuesto de aproximadamente 125 mil millones de dólares correspondiente al año fiscal 2027, justo antes del plazo límite del 1 de julio.

El pacto pone fin a varias semanas de intensas negociaciones y mantiene casi intacta la propuesta presupuestaria de 124,700 millones de dólares presentada por Mamdani en mayo.

Sin embargo, uno de los cambios más significativos es que no se ampliará la plantilla del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), una promesa que el alcalde había contemplado inicialmente en su propuesta.

Medidas en vivienda

La decisión representa un giro por parte de Mamdani, quien cedió ante la presión de organizaciones progresistas y activistas que rechazaban el incremento de agentes. Su propuesta original contemplaba sumar 580 nuevos policías, elevando la fuerza de aproximadamente 33,861 a 35,370 oficiales, pero esa expansión finalmente fue descartada.

En cambio, el acuerdo incluye avances en materia de vivienda. La administración municipal y el Concejo acordaron ampliar el acceso a los vales de alquiler mediante la creación de un nuevo programa destinado a ayudar a personas en riesgo de desalojo o que se encuentran en el sistema de refugios y que actualmente no califican para el programa CityFHEPS.

Como parte del entendimiento, una vez que el Concejo apruebe la legislación correspondiente, la administración de Mamdani retirará la apelación de una demanda presentada por el Concejo luego de que el entonces alcalde Eric Adams vetara en 2024 una expansión del programa de vales de vivienda.

"Todos los neoyorquinos merecen un hogar seguro y asequible, y este acuerdo ayudará a más familias a evitar el desalojo y la falta de vivienda", afirmó la presidenta del Concejo, Julie Menin.

Menin agregó que los vales de vivienda representan "una inversión inteligente" porque ayudan a prevenir la falta de vivienda y reducen los costos para los contribuyentes a largo plazo.

Déficit y financiamiento

Según el plan presupuestario, el Departamento de Educación recibirá la mayor asignación, con 37,9 mil millones de dólares, seguido por el Departamento de Servicios Sociales, con 14,6 mil millones, mientras que el presupuesto para el NYPD ascenderá a 6,59 mil millones de dólares.

Durante la negociación, Mamdani argumentó que heredó un déficit presupuestario de miles de millones de dólares atribuido a la administración del exalcalde Eric Adams. Aunque inicialmente estimó el faltante en 12 mil millones de dólares, posteriormente redujo esa cifra a 5,4 mil millones.

El alcalde había planteado como posibles soluciones aumentar los impuestos a los sectores de mayores ingresos o elevar cerca de un 10 % el impuesto a la propiedad, propuestas que generaron críticas de sus opositores, quienes consideraron que buscaban presionar a la Legislatura estatal para aprobar nuevos gravámenes.

Finalmente, la gobernadora Kathy Hochul impulsó medidas que, según la administración municipal, ayudarán a aliviar parte del déficit, además de respaldar un nuevo impuesto a las viviendas de lujo utilizadas como segunda residencia, el cual, según sus promotores, podría generar unos 500 millones de dólares anuales, aunque otras estimaciones sitúan la recaudación en torno a los 200 millones.