Hallan el cadáver de un bebé en un baño portátil durante un festival de música en Michigan

Zona de acampada de admisión general durante el primer día del festival de música Electric Forest en el Double JJ Resort en Rothbury, Michigan, 19 de junio de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Michigan investigan el hallazgo del cadáver de un bebé** de menos de un mes de nacido dentro de un baño portátil instalado en un festival de música, un caso que ha conmocionado a los organizadores del evento y a los asistentes.

Hallazgo del cadáver

De acuerdo con la agencia AP, el cuerpo fue encontrado la mañana del domingo, último día del festival Electric Forest, por un empleado de una empresa encargada del mantenimiento de los baños portátiles mientras realizaba labores rutinarias.

La Policía Estatal de Michigan informó que, por el momento, no se ha determinado la causa de la muerte ni se ha revelado si el bebé era niño o niña. Tampoco se ha identificado públicamente a sus padres, tutor o alguna persona vinculada con el menor.

Investigación oficial

El teniente Pat Agema indicó que la autopsia fue realizada el lunes y que los resultados serán divulgados una vez concluyan las revisiones de los investigadores. Agregó que, hasta ahora, el caso no ha sido clasificado como homicidio.

Las autoridades solicitaron la colaboración del público para identificar a posibles testigos o personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido. El cuerpo fue hallado en la zona de campamento del festival.

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El Electric Forest, que comenzó el jueves, reúne cada año a decenas de miles de personas para disfrutar de música electrónica y bandas de improvisación. La mayoría de los asistentes acampa en el complejo turístico Double JJ Resort, una propiedad de unas 800 hectáreas ubicada cerca de la costa del lago Michigan.

Los organizadores del festival compartieron el comunicado de la Policía Estatal en sus redes sociales y expresaron su pesar por lo ocurrido.

"Nos duele profundamente tener que compartir esta difícil noticia con ustedes", señalaron, al tiempo que exhortaron a los asistentes a colaborar con las autoridades en la investigación.