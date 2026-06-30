La CUNY recibe colección con el primer mapa moderno de la República Dominicana

La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) anunció este martes la adquisición de una colección histórica compuesta por casi 500 mapas, manuscritos y artefactos relacionados con la historia de la República Dominicana y el Caribe, entre ellos el considerado primer mapa moderno de la República Dominicana.

La Colección Joseph A. Gonzalez y Ralph E. Magnus, nombrada en honor a sus donantes, constituye la primera gran donación para el futuro centro dominicano para las artes y la cultura, una institución que abrirá sus puertas en 2027 y será la primera en Nueva York dedicada exclusivamente a preservar y promover el legado cultural dominicano.

El centro será desarrollado por el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY (CUNY Dominican Studies Institute) en el City College y cuenta con una inversión de 39,85 millones de dólares provenientes de fondos municipales, estatales y federales.

El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, destacó que la historia dominicana forma parte de la historia de la universidad y de la ciudad de Nueva York.

"Los dominicanos son la comunidad inmigrante más grande de nuestra ciudad y de CUNY. Su historia es nuestra historia", afirmó.

Reacciones oficiales

Por su parte, el presidente de la Junta de Síndicos de CUNY, William C. Thompson Jr., señaló que la institución se siente honrada de resguardar una colección que documenta la historia de la República Dominicana y sus aportes.

La colección fue reunida durante 35 años por Joseph Gonzalez, un estadounidense de ascendencia dominicana de segunda generación, y su pareja, Ralph Magnus, quienes recorrieron ciudades como Buenos Aires, Hong Kong y Sídney para adquirir piezas históricas. El resultado es considerada la mayor colección cartográfica privada dedicada específicamente a la República Dominicana y el Caribe.

Entre las piezas más valiosas destacan un mapa de La Española publicado en 1528 por el cartógrafo italiano Benedetto Bordone, del que sobreviven apenas unas dos docenas de ejemplares en el mundo, así como el mapa "Insulae Americanae in Oceano Septentrionali", elaborado por el holandés Willem Janszoon Blaeu en la década de 1630 y considerado una de las obras maestras de la cartografía del Caribe.

También sobresale el mapa Schomburgk-Méndez de 1858, elaborado por orden del presidente de la República Dominicana y considerado un símbolo del momento en que los propios dominicanos comenzaron a participar en el levantamiento científico de su territorio.

La directora del Instituto de Estudios Dominicanos, Ramona Hernández, calificó la donación como un aporte invaluable para la historiografía caribeña.

"La contribución de Joseph no tiene precio para la historia del Caribe, particularmente para la isla que sirvió de puerta de entrada de instituciones, pueblos e ideas de Europa y África hacia las Américas", expresó.

Los donantes explicaron que eligieron al Instituto de Estudios Dominicanos como el hogar permanente de la colección tras conocer el proyecto del futuro centro cultural.

El congresista Adriano Espaillat aseguró que la colección será un recurso de clase mundial para investigadores, estudiantes y futuras generaciones, mientras que otras autoridades locales destacaron que el proyecto representa un reconocimiento al aporte de la comunidad dominicana al desarrollo de Nueva York.

El futuro centro dominicano para las artes y la cultura, ubicado en el 375 W. 207th Street, en el Alto Manhattan, contará con unos 25,000 pies cuadrados distribuidos en dos niveles e incluirá salas de exhibición permanentes y temporales, una biblioteca infantil en español, espacios educativos y un estudio para recopilar historias orales de la comunidad dominicana.

Está previsto que abra sus puertas en 2027.