Corte Suprema bloquea orden de Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes

Un certificado de nacimiento de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un nuevo revés al presidente Donald Trump al declarar inconstitucional su orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas que se encuentran temporalmente en el país.

En una decisión de 5 votos contra 4, el máximo tribunal concluyó que la 14.ª Enmienda de la Constitución protege a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, por lo que un presidente no puede modificar ese derecho mediante una orden ejecutiva.

La medida había sido firmada por Trump en su primer día de mandato y permanecía suspendida mientras avanzaba una batalla judicial. La orden establecía que los hijos de inmigrantes que permanecieran ilegalmente en Estados Unidos o con visas temporales no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Al escribir la opinión mayoritaria, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sostuvo que el texto de la Constitución no distingue entre padres con estatus legal o ilegal.

"Si el Congreso hubiera querido limitar la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas domiciliadas en Estados Unidos, la Cláusula de Ciudadanía lo habría dicho", escribió Roberts. "Palabras como 'madre', 'padre', 'legal' o 'temporal' simplemente no aparecen en la Constitución porque no eran relevantes".

Argumentos y antecedentes

El fallo reafirma una interpretación vigente desde hace más de un siglo y se apoya, entre otros precedentes, en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte determinó que casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía, salvo excepciones muy limitadas, como hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas militares invasoras.

Durante los argumentos orales celebrados en abril, la administración Trump defendió que el precedente de 1898 no era aplicable a los inmigrantes indocumentados y argumentó que los actuales niveles de inmigración representan un asunto de seguridad nacional que justificaría restringir la ciudadanía por nacimiento.

Sin embargo, los magistrados rechazaron ese planteamiento y reafirmaron que cualquier cambio a ese derecho requeriría una enmienda constitucional, no una acción unilateral del Poder Ejecutivo.

El caso surgió a partir de la demanda presentada por tres familias: una solicitante de asilo hondureña, una estudiante taiwanesa con visa y un ciudadano brasileño que solicitaba la residencia permanente.

Repercusiones legales

Los demandantes argumentaron que la orden ejecutiva privaba ilegalmente a sus hijos de la ciudadanía estadounidense y de beneficios asociados, como el acceso al Seguro Social, Medicaid y otros programas federales.

Un juez federal había bloqueado previamente la aplicación de la orden para todo el país, decisión que finalmente fue respaldada por la Corte Suprema.

La decisión representa el segundo gran revés judicial para Trump en materia de inmigración y poderes presidenciales en los últimos meses. En febrero, la Corte también limitó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles de manera unilateral.

De acuerdo con la Agencia AP, la sentencia reafirma la interpretación histórica de la 14.ª Enmienda y deja claro que, con contadas excepciones, toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana estadounidense, sin importar la condición migratoria de sus padres.