Fiscal de Mississippi admite su participación en trama de sobornos y deja el cargo

La fiscal de distrito del condado de Hinds, Jody Owens, interviene en una audiencia legislativa de la delegación de Jackson en el Capitolio de Jackson, el 6 de marzo de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

El fiscal de distrito del condado de Hinds, Jody Owens, renunció a su cargo tras declararse culpable de un cargo federal de conspiración para cometer soborno, en un caso que también involucra al exalcalde de Jackson y a otros funcionarios públicos, informó este martes la agencia AP.

Owens había sido acusado formalmente en noviembre de 2024, luego de una investigación encubierta del FBI en la que dos agentes se hicieron pasar por promotores inmobiliarios interesados en obtener apoyo oficial para un proyecto de desarrollo urbano en la capital de Mississippi.

De acuerdo con la acusación, el ahora exfiscal solicitó y recibió al menos 115,000 dólares en efectivo y facilitó pagos por más de 80,000 dólares a otros implicados, entre ellos 50,000 dólares destinados a la campaña de reelección del entonces alcalde de Jackson, Chokwe Antar Lumumba.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Owens enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.

"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado", expresó Owens en un mensaje publicado en redes sociales al anunciar su renuncia. "Aunque me duele profundamente dejar un cargo que amo, creo que esta decisión es lo mejor para mí, mi familia y la Fiscalía".

Otros implicados

El exalcalde Chokwe Antar Lumumba, quien ha calificado las acusaciones como una persecución política, se declaró inocente y tiene previsto ir a juicio a mediados de julio junto al exconcejal de Jackson Aaron B. Banks.

En cambio, la concejala Angelique Lee y Sherik Marve Smith, familiar de Owens, ya se habían declarado culpables de cargos federales de soborno en 2024.

La investigación forma parte de un caso de corrupción pública que involucra a varios funcionarios de Jackson y que surgió tras una operación encubierta realizada por el FBI.