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restos humanos escuela Queens
restos humanos escuela Queens

Autoridades de Nueva York investigan descubrimiento de restos humanos en escuela

La Policía de Nueva York ha confirmado que aún se desconoce el tiempo que los restos han permanecido en la chimenea y cómo llegaron allí

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    Autoridades de Nueva York investigan descubrimiento de restos humanos en escuela
    Escuela en Queens donde investigan el hallazgo de restos humanos. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de Nueva York investigan el hallazgo de aparentes restos humanos en la chimenea de una escuela pública del distrito de Queens, un descubrimiento realizado pocos días después de concluir el año escolar.

    De acuerdo con la agencia AP, los restos fueron encontrados la mañana del martes en la escuela PS/IS 113 Anthony J. Pranzo, que atiende a estudiantes desde preescolar hasta octavo grado.

    La Policía de Nueva York informó que aún se desconoce cuánto tiempo llevaban los restos en la chimenea y cómo llegaron hasta ese lugar. La Oficina del Médico Forense será la encargada de determinar la identidad de la persona y la causa de la muerte.

    • Los agentes acudieron al plantel alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de recibir el reporte del hallazgo.

    Investigación en curso

    Las autoridades precisaron que no había estudiantes en el edificio al momento del descubrimiento, ya que el viernes anterior concluyó el calendario escolar y el centro permanece cerrado por trabajos de mantenimiento durante el verano.

    Registros del Departamento de Edificios de la ciudad muestran que recientemente se habían otorgado permisos para realizar labores relacionadas con el sistema eléctrico, la calefacción y otras mejoras en las instalaciones.

    El Departamento de Educación de Nueva York calificó el hallazgo como "profundamente perturbador y preocupante" y señaló que la investigación está en manos de la Policía.

    La escuela cuenta con una matrícula de aproximadamente 750 estudiantes.

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