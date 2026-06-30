Mamdani celebra fallo de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento: "Nueva York es prueba viviente de ese poder"

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró este martes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de mantener la ciudadanía por nacimiento, calificándola como una victoria para millones de familias inmigrantes y asegurando que la Gran Manzana es "prueba viviente del poder" de ese derecho constitucional.

En un comunicado difundido tras el fallo del máximo tribunal, que anuló la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal, Mamdani afirmó que la decisión reafirma una de las promesas fundamentales de la Constitución estadounidense.

"El fallo de hoy de la Corte Suprema reafirma una promesa consagrada en nuestra Constitución hace más de 150 años: si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano estadounidense, sin importar el color de tu piel, el lugar de nacimiento de tus padres, tus creencias religiosas o el idioma que hables en casa", expresó el alcalde.

Mamdani sostuvo que ese derecho "nunca debió haber estado en duda" y acusó a la administración Trump de intentar redefinir quién puede ser considerado estadounidense.

"La administración federal intentó reescribir una de las garantías más claras de nuestra Constitución en un esfuerzo por decidir quién pertenece a este país y quién no. Hoy, la Corte rechazó ese intento", añadió.

El alcalde destacó además el papel de los inmigrantes y sus hijos en el desarrollo de la ciudad.

"La ciudad de Nueva York es prueba viviente del poder de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Los hijos de inmigrantes son nuestros maestros, enfermeros, trabajadores de la construcción, pequeños empresarios, artistas, servidores públicos y vecinos. Son neoyorquinos y son estadounidenses", manifestó.

Mamdani también envió un mensaje directo a las familias inmigrantes que residen en los cinco condados de la ciudad.

"Ustedes pertenecen aquí. Sus hijos pertenecen aquí. Ningún tribunal puede borrar su humanidad. Ninguna agenda política cambiará lo que sabemos que es cierto: la diversidad de este país es nuestra mayor fortaleza. Mientras yo sea alcalde, la ciudad de Nueva York defenderá sus derechos, protegerá su dignidad y estará hombro a hombro con ustedes en la lucha por un Estados Unidos mejor", afirmó.

Ciudadanía por nacimiento

El alcalde, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización, también había abordado recientemente el tema migratorio durante una entrevista con ABC News. Allí señaló que no considera necesario modificar la Constitución para permitir que ciudadanos naturalizados puedan aspirar a la presidencia de Estados Unidos, una restricción que actualmente le impediría postularse al cargo.

La decisión de la Corte Suprema ratificó que la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la 14.ª Enmienda de la Constitución, continúa vigente para prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.