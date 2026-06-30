Dominicano será deportado tras cumplir condena por robo a máquinas tragamonedas en Pensilvania

Un ciudadano dominicano que se encontraba de manera irregular en Estados Unidos fue sentenciado en un tribunal federal por participar en una red dedicada al robo y transporte de dinero sustraídos de máquinas tragamonedas en varios estados del país, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania.

La jueza federal Cathy Bissoon condenó a Stalin Acosta Paulino, de 45 años, a una pena de aproximadamente 35 meses de prisión, tiempo que ya había cumplido mientras permanecía bajo custodia. Además, le ordenó pagar una restitución de más de 896,000 dólares a decenas de víctimas afectadas por el esquema delictivo.

Detalles del caso

Tras cumplir la condena, las autoridades prevén que Acosta Paulino sea deportado a la República Dominicana.

De acuerdo con la investigación presentada ante el tribunal, el dominicano integraba una organización con base en Nueva York cuyos miembros viajaban a distintos estados, entre ellos Pensilvania y Virginia, para forzar máquinas tragamonedas y sustraer el dinero en efectivo que contenían.

Posteriormente, Acosta Paulino y sus cómplices transportaban el dinero robado de regreso al área de Nueva York, lo que dio lugar a los cargos de conspiración para transportar bienes robados a través del comercio interestatal y transporte interestatal de dinero robado.

Acciones oficiales

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway.

El fiscal federal Troy Rivetti destacó el trabajo conjunto realizado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y varios departamentos de policía de Pensilvania y Virginia, cuya investigación permitió el procesamiento y condena del acusado.